Offizieller Startschuss: Fellhof feiert Eröffnung am Grazer Hauptplatz

Wo früher das Modegeschäft Max & Co. residierte, ist seit einigen Monaten neues Leben eingekehrt. Das Salzburger Unternehmen „Der Fellhof“ sicherte sich den Standort direkt am Grazer Hauptplatz. Nachdem die Türen bereits Anfang Juni für Kunden geöffnet wurden, holte der Betrieb das große Fest nun wie angekündigt nach. Wir haben berichtet: Am Grazer Hauptplatz: Neuer Shop zieht in früheres Modegeschäft. Am heutigen Freitag, dem 6. November 2026, fand die offizielle Eröffnungsfeier statt.

Flauschige Naturprodukte für die kalte Jahreszeit

Das Salzburger Traditionsunternehmen ist bekannt für hochwertige Naturmaterialien. Im Grazer Shop finden Kunden eine breite Auswahl an Artikeln aus Lammfell und Kuhfell sowie wärmende Kleidung, Hausschuhe und Accessoires aus feiner Merino- und Alpakawolle. Auch für Babys und Kleinkinder hält der Store ein umfangreiches Sortiment an kuscheligen Naturprodukten bereit. Mit der offiziellen Feier pünktlich zum Start der kühlen Jahreszeit gratulierte auch die regionale Wirtschaft dem Team vor Ort zu einem gelungenen Start im Grazer Stadtzentrum.