Uni Graz 1938: Neues Buch enthüllt Schicksale vertriebener Studenten

Dunkles Kapitel der Uni Graz: Ein neues Gedenkbuch rekonstruiert erstmals die dramatischen Lebens- und Fluchtwege von 49 jüdischen Studierenden und fünf Professoren, die 1938 von den Nationalsozialisten verjagt wurden.

Lisbeth Hochsinger träumte von einer Zukunft als Ärztin, doch das Jahr 1938 zerstörte all ihre Pläne auf einen Schlag. Vom NS-Regime wegen ihrer jüdischen Herkunft von der Universität Graz vertrieben, flüchtete sie nach England, nannte sich fortan Lisbeth Hockey, arbeitete als Krankenschwester und stieg später zu einer international gefeierten Pionierin der Pflegewissenschaften auf. Ihr Schicksal ist eines von vielen: Erstmals zeichnet Zeithistoriker Marco Jandl gemeinsam mit weiteren Autoren in einem umfassenden biografischen Werk die bewegenden Wege jener Akademiker nach, die Graz fluchtartig verlassen mussten.

Nur noch wenige Studierende waren in der Stadt

Als in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 auch in Graz jüdische Bürger verfolgt, misshandelt und verhaftet wurden, befanden sich nur noch wenige Studierende in der Stadt. Die Mehrheit der insgesamt 49 Betroffenen war bereits im Frühjahr 1938 schrittweise aus rassistischen Gründen vom Studium ausgeschlossen worden und geflohen.

Spurensuche nach Fluchtwegen quer über den Globus

Obwohl viele Namen bekannt waren, blieben die exakten Lebensläufe jahrzehntelang im Dunkeln: „Vor allem nicht, was nach ihrer Vertreibung passierte“, schildert Marco Jandl. Gemeinsam mit Gerald Lamprecht, dem Leiter des Centrums für Jüdische Studien, durchforstete er digitale Archive und trug Familienerzählungen zusammen. Von den 49 Studierenden waren vier an der Juridischen und sechs an der Philosophischen Fakultät eingeschrieben, die überwiegende Mehrheit von 39 Personen studierte Medizin. Viele stammten aus Gebieten der ehemaligen Donaumonarchie wie der Bukowina, Galizien, Siebenbürgen oder der Vojvodina. Lamprecht erklärt: „Bis zum Ende des Sommersemesters 1938 waren sie noch zu den Abschlussprüfungen zugelassen und einigen konnten ‚still‘, das heißt ohne akademischen Festakt, promovieren. Gleichzeitig mussten sie eine Verzichtserklärung abgeben, den Beruf nicht auszuüben.“

Nur ein einziger Student kehrte nach Graz zurück

Im Unterschied zur Gesamtbevölkerung gelang es vielen dieser Studierenden, der Shoah zu entkommen. „Sie waren jung, mobil und oft mehrsprachig“, begründet Jandl. Die Fluchtwege führten nach England, Palästina, in die USA oder bis nach Shanghai. Ein einziges Mal gab es eine universitäre Rückkehr: Otto Pollack kehrte nach Graz zurück und schloss sein Medizinstudium 1950 ab. Das 340 Seiten starke Buch „Ausschluss, Flucht und Neuanfang“ beleuchtet neben den Studierenden auch fünf vertriebene Professoren, darunter Landesrabbiner David Herzog sowie Nobelpreisträger Otto Loewi. Laut Lamprecht ein Verlust, von dem sich die Hochschulen erst in den 1970er und 1980er Jahren erholten. Uni-Rektor Peter Riedler hebt die Wichtigkeit der Erinnerungskultur mit Stolpersteinen und Projekten hervor: „Gerade der Blick auf die Epoche der nationalsozialistischen Diktatur verdeutlicht den Stellenwert von Wachsamkeit und einer pluralistischen Demokratie.“

Buchpräsentation im Meerscheinschlössl

Das neue Gedenkbuch wird am Mittwoch, dem 11. November 2026, um 18 Uhr im Meerscheinschlössl der Universität Graz (Mozartgasse 3) der Öffentlichkeit vorgestellt.