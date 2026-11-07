Flugabgabe vor dem Aus? Steiermark erhöht Druck auf Regierung

Die Steiermark macht sich für die Abschaffung der Flugabgabe stark. Bei der Landeshauptleutekonferenz in Vorarlberg fand der Vorstoß Unterstützung. Nun liegt der Ball bei der Bundesregierung.

Auf Flugtickets in Österreich wird derzeit eine Abgabe von zwölf Euro eingehoben. Bei Flügen über besonders kurze Strecken bis 350 Kilometer sind es sogar 30 Euro. Die Bundesländer wollen diese zusätzlichen Kosten nun aus dem Weg räumen. Bei der Landeshauptleutekonferenz in Vorarlberg wurde auf Initiative der Steiermark eine entsprechende Forderung an die Bundesregierung beschlossen. Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) begrüßt die gemeinsame Haltung der Länder.

©Land Steiermark/Puchinger Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) fordert gemeinsam mit den anderen Landeshauptleuten die Abschaffung der Flugabgabe.

Flughäfen stärken

Hinter dem Vorstoß stehen vor allem wirtschaftliche Überlegungen. Aus Sicht Kunaseks sind regionale Flughäfen für den Tourismus, heimische Betriebe und die Sicherung von Arbeitsplätzen von großer Bedeutung. Die Flugabgabe verteuere jedoch Flugreisen und erschwere es österreichischen Flughäfen, mit Standorten im Ausland mitzuhalten. Mit der gemeinsamen Forderung wollen die Landeshauptleute daher den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Die Entscheidung über eine Abschaffung liegt allerdings beim Bund.

Kritik am Klimaargument

Auch die Auswirkungen auf das Klima sieht Kunasek anders als Befürworter der Abgabe. Seiner Ansicht nach könnten Reisende und Fluggesellschaften aufgrund der zusätzlichen Kosten auf Flughäfen in Nachbarländern wie Slowenien oder der Slowakei ausweichen. Die Flüge würden damit nicht wegfallen, sondern lediglich von anderen Standorten aus stattfinden. Im Zuge der Debatte brachte der steirische Landeshauptmann außerdem eine weitere Forderung erneut ins Spiel: Der Flughafen Graz soll eine eigene Haltestelle an der Koralmbahn bekommen.

Kanzler zeigt sich offen

Eine Veränderung bei der Flugabgabe steht auch auf Bundesebene im Raum. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte bereits Anfang November während seiner Chinareise eine Senkung angekündigt. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte er: „Wir werden die Flugabgabe senken.“ Damit stellte Stocker eine Entlastung in Aussicht, ging jedoch nicht so weit wie die Landeshauptleute, die eine vollständige Abschaffung verlangen.

©Christopher Dunker Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat bereits eine Senkung der Flugabgabe in Aussicht gestellt.

Druck wächst weiter

Die Forderung nach einer Entlastung kommt nicht nur aus der Politik. Bereits in den vergangenen Monaten hatten sich mehrere Fluggesellschaften und österreichische Flughäfen gegen die Abgabe ausgesprochen. Besonders die Billigfluglinie Ryanair kritisiert die Regelung seit Längerem und richtet ihre Forderungen direkt an die Bundesregierung. Als Beispiele führt das Unternehmen unter anderem die Slowakei, Ungarn, Italien und Schweden an, wo entsprechende Abgaben abgeschafft worden seien. Ob Österreich diesem Beispiel folgt oder die Steuer lediglich reduziert, bleibt vorerst offen. Fest steht: Mit dem gemeinsamen Beschluss der Landeshauptleute erhält die Forderung aus der Steiermark zusätzlichen politischen Rückhalt.