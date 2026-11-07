„Aus reiner Freude“ gerast: Polizei stoppt drei Lenker in Graz

Ein Autofahrer raste in Graz laut eigenen Angaben aus purer Freude mit 109 km/h durch die Stadt. Doch das war nicht der einzige Vorfall: Ein 28-Jähriger flüchtete sogar vor der Polizei.

Bei einer Schwerpunktstreife in Graz stoppte die Polizei zwei Raser. Ein weiterer Lenker flüchtete mit über 100 km/h und wurde schließlich festgenommen.

Bei einer Schwerpunktstreife in Graz stoppte die Polizei zwei Raser. Ein weiterer Lenker flüchtete mit über 100 km/h und wurde schließlich festgenommen.

Gleich mehrere Verkehrsübertretungen beschäftigten die Polizei in der Nacht auf Samstag, dem 7. November, bei einer Schwerpunktstreife in Graz. Bereits gegen 23 Uhr erwischten Polizisten auf der Triester Straße einen 31-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Voitsberg. Er war mit 109 km/h in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Besonders ungewöhnlich war seine Begründung: Laut Polizei gab er an, „aus reiner Freude“ so schnell gefahren zu sein. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab.

Lenker gab Gas und floh

Doch es blieb nicht bei diesem Raser. Gegen 0.17 Uhr fiel einer Zivilstreife auf der Triester Straße ein weiterer Autofahrer durch stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Als die Polizisten den 28-jährigen Lenker mit Blaulicht und Anhaltezeichen stoppen wollten, gab dieser erst recht Gas. Mit teilweise mehr als 100 km/h flüchtete er über die Triester Straße, die Lauzilgasse, die Herrgottwiesgasse und die Großmarktstraße bis in die Lagergasse. Dabei verursachte er auch einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Flucht endete mit Festnahme

In der Lagergasse stoppte der 28-Jährige schließlich sein Auto. Doch anstatt sich der Polizei zu stellen, setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Mann einholen und festnehmen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, wird er „wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit“ bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.

Motorrad beschlagnahmt

Auch damit war die Schwerpunktstreife noch nicht beendet. Gegen 1.20 Uhr ging den Polizisten auf der Triester Straße ein weiterer Raser ins Netz. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Graz war mit 119 km/h in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Die Beamten stoppten ihn im Kreuzungsbereich Triester Straße/Wagner-Jauregg-Straße und nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Für den jungen Grazer hatte die Fahrt noch eine weitere Konsequenz: Sein Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt.