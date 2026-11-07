So werden Patienten in der Steiermark unnötige Untersuchungen erspart

Ob Röntgen, CT oder Mammografie: In der Steiermark können Ärzte auf bereits vorhandene Aufnahmen zugreifen. Mehr als 50 Millionen Untersuchungen sind gespeichert. Das erspart Patienten Zeit und unnötige Untersuchungen.

Wer in der Steiermark eine Röntgen-, CT- oder MRT-Untersuchung benötigt, muss bereits vorhandene Aufnahmen nicht unbedingt erneut machen lassen. Denn die steirischen Krankenhäuser, radiologischen Institute und nahezu alle niedergelassenen Radiologen sind beim Austausch medizinischer Bilder miteinander vernetzt. Auch betreuende Haus- und Fachärzte können auf die benötigten Aufnahmen zugreifen. Dadurch stehen wichtige Untersuchungsergebnisse rasch zur Verfügung, selbst wenn sie in einer anderen Gesundheitseinrichtung entstanden sind.

Millionen Bilder gespeichert

Möglich macht das unter anderem das Langzeitarchiv der Steiermärkischen Medizinarchiv GmbH, kurz marc. Dort sind mittlerweile die Bilddaten von mehr als 50 Millionen radiologischen Untersuchungen gespeichert. Das Unternehmen gehört zu 52 Prozent Siemens Healthineers und zu 48 Prozent der KAGes. Werden Aufnahmen von Ärzten oder Gesundheitseinrichtungen außerhalb der KAGes angefordert, können ganze Bilderserien bereitgestellt werden. Voraussetzung dafür ist die schriftliche Zustimmung des jeweiligen Patienten.

©medjobs.at Dank der Vernetzung der KAGes können Ärzte in der Steiermark auf bereits vorhandene Röntgen-, CT- und MRT-Bilder zugreifen und so unnötige Doppeluntersuchungen vermeiden.

Weniger Zeit und Strahlung

Der Austausch funktioniert nicht nur innerhalb der Steiermark. Radiologische Aufnahmen aus KAGes-Spitälern können auch an alle öffentlichen Krankenhäuser in Österreich übermittelt werden. Umgekehrt können steirische Spitäler Bilder von anderen Krankenanstaltenträgern erhalten, wenn Patienten aus anderen Bundesländern behandelt werden. Das hat gleich mehrere Vorteile: Bereits vorhandene Aufnahmen müssen nicht unnötig wiederholt werden, Patienten sparen Zeit und die Strahlenbelastung kann reduziert werden. Gleichzeitig sinken die Kosten für das Gesundheitssystem.

So funktioniert es

Wie wichtig dieser Austausch sein kann, zeigt das Beispiel einer Steirerin, die von ihrer Gynäkologin zur Mammografie überwiesen wird. Weil dabei eine unklare Gewebsveränderung entdeckt wird, folgt eine Magnetresonanztomografie in einem Diagnostikzentrum. Anschließend wird die Frau an ein Brustgesundheitszentrum der KAGes überwiesen, wo der verdächtige Knoten erfolgreich entfernt wird. Die Nachsorge übernehmen später ihr Hausarzt und ihre Gynäkologin. Die medizinischen Aufnahmen stehen dabei über die vernetzten Systeme zur Verfügung, ohne dass jede Einrichtung die Untersuchungen erneut durchführen muss.

Bilder selbst ansehen

Auch Patienten können ihre Aufnahmen einsehen. Über das Patientenportal der KAGes lassen sich radiologische Bilder abrufen, die in einem steirischen Landeskrankenhaus gemacht wurden. Dafür ist eine ID Austria notwendig. Zudem stehen KAGes-Bilddaten seit Jahresbeginn 2025 auch Ärzten außerhalb der KAGes über die elektronische Gesundheitsakte ELGA zur Verfügung. Bei der Übermittlung der medizinischen Daten müssen die Datenschutz- und Sicherheitsrechte der Patienten eingehalten werden. Auf die Vorteile des steirischen Systems macht die KAGes anlässlich des Internationalen Tages der Radiologie am 8. November aufmerksam.