60-Dollar-Brot war erst der Anfang: Grazer Bäcker legt in New York nach

Erst sorgte sein 60-Dollar-Brot in New York für lange Warteschlangen. Jetzt hat der Grazer Bäcker Martin Auer eine kleinere Variante im Angebot. Und der Wirbel in den USA zeigt auch in Österreich Wirkung.

Nach dem Wirbel um sein 60-Dollar-Brot in New York legt der Grazer Bäcker Martin Auer nach: Mit dem „Baby Rye“ kommt eine kleinere Variante seines Roggenbrotes ins Sortiment.

Nach dem Wirbel um sein 60-Dollar-Brot in New York legt der Grazer Bäcker Martin Auer nach: Mit dem „Baby Rye“ kommt eine kleinere Variante seines Roggenbrotes ins Sortiment.

Ein Brot aus Graz, das in New York für 60 Dollar (rund 51 Euro) über die Ladentheke geht: Damit hat Bäcker Martin Auer im September für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. 5 Minuten berichtete: „Obszöner Preis“: Martin Auer kassiert Kritik für 60-Dollar-Brot in New York. Vor seinem Geschäft im New Yorker Stadtteil SoHo standen die Menschen Schlange, sogar internationale Medien berichteten darüber. Nun bekommt das rund 1,5 Kilogramm schwere Roggen-Sauerteigbrot einen kleinen Bruder. Mit dem „Baby Rye“ erweitert Auer sein bisheriges Angebot, das in New York nur aus einer Brotsorte bestand. Statt eines weiteren großen Laibs setzt er diesmal auf ein kleineres Format.

Mehr Kruste, bitte!

Hinter der neuen Größe steckt ein einfacher Gedanke: Nicht jeder Haushalt braucht gleich eineinhalb Kilogramm Brot. Gerade wer alleine oder zu zweit lebt, möchte schließlich nicht tagelang dasselbe essen. Das erklärt Auer auch im Gespräch mit dem „Kurier“. Doch weniger Brot bedeutet in diesem Fall nicht unbedingt weniger Geschmack. Die kleinere Variante hat im Verhältnis mehr Kruste und genau die ist für den Bäcker besonders wichtig. In Wien ist das Bio-Baby-Rye bereits um 4,93 Euro pro Laib erhältlich. Auch in Graz bewegt sich der Preis in diesem Bereich. Was die New Yorker dafür bezahlen müssen, ist noch offen.

Wirbel mit Wirkung

Der große Auftritt in Amerika hat mittlerweile auch in Österreich Spuren hinterlassen. Besonders in Auers Wiener Geschäft in der Plankengasse macht sich die internationale Aufmerksamkeit bemerkbar. Dort schauen inzwischen zahlreiche Touristen und Menschen vorbei, die das bekannte Brot aus dem Internet probieren möchten. Laut Auer ist der Absatz in Wien deutlich gestiegen. In seiner Heimatstadt Graz fällt der Zuwachs dagegen geringer aus. Dafür ist dort vor allem der Stolz auf den Erfolg des heimischen Bäckers groß.

©Marin Auer/Jovani Demetrie Kleiner Laib, mehr Kruste: Mit dem „Baby Rye“ setzt der Grazer Bäcker Martin Auer in New York auf eine handlichere Variante seines berühmten Roggenbrotes.

Hype mit Beigeschmack

Nicht jede Reaktion auf das teure Brot hat Auer allerdings geschmeckt. Im Interview mit dem „Kurier“ bezeichnet er den Wirbel als „unverhältnismäßig“. Zwar freut sich der Unternehmer über die Aufmerksamkeit, doch manche gehässigen Kommentare gingen ihm vor allem wegen seiner Mitarbeiter nahe. Inzwischen hat sich die Aufregung rund um den 60-Dollar-Laib etwas gelegt. Dass die Begeisterung dauerhaft so groß bleibt, erwartet Auer selbst nicht. Auch zusätzliche Brotsorten sind derzeit nicht geplant.

Noch mehr New York?

Bei den Standorten könnte sich hingegen noch etwas tun. Im Norden Manhattans ist ein weiteres, kleineres Geschäft im Gespräch. Konkrete Gespräche dazu laufen laut Auer bereits. Eine eigene Backstube soll dort allerdings nicht entstehen. Stattdessen ist geplant, die Brote täglich anzuliefern. Trotz der möglichen Erweiterung bleibt für den Grazer Bäcker eines entscheidend: Die Qualität seiner Brote soll nicht unter dem Erfolg leiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 12:31 Uhr aktualisiert