Judith Schwentner reagiert mit Video auf Hass im Netz: „Das muss niemand aushalten“

Judith Schwentner (Grüne) spricht in einem Instagram-Video über Hass im Netz, sexistische Kommentare und persönliche Beleidigungen. Dabei stellt sie klar: „Ich werde mich sicher nicht aus der Öffentlichkeit drängen lassen."

„Diese dumme Tute weiß gar nichts.“ Mit solchen Kommentaren sieht sich die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) mittlerweile fast täglich konfrontiert. In einem Instagram-Video spricht sie nun über persönliche Beleidigungen, sexistische Kommentare und Hass im Netz. Dabei macht sie deutlich, dass sie sich davon nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen lassen will.

„Es geht längst nicht mehr um meine politische Arbeit“

„Persönliche Untergriffigkeiten, Hasspostings, Beleidigungen – und dabei geht es längst nicht mehr um meine politische Arbeit, sondern um mich als Frau“, schildert Schwentner in dem Video. Sie beschreibt darin auch, mit welchen Vorwürfen Frauen in der Öffentlichkeit konfrontiert seien: „Hast du nämlich eine starke Meinung, bist du zu laut. Bist du selbstbewusst, bist du arrogant. Entscheidest du, bist du eine Drüberfahrerin. Reagierst du auf Kritik, bist du empfindlich.“ Die Kommentare würden nicht spurlos an ihr vorbeigehen. So stelle sie sich mittlerweile auch die Frage, ob der Hass im Internet bleibe oder ihr möglicherweise auch im Alltag begegne. Ebenso habe sie überlegt, ob sie sich von Facebook zurückziehen, leiser werden oder weniger von sich zeigen und posten solle.

„Das muss niemand aushalten“

Schwentner verweist in ihrem Video auch auf Studien, die zeigen, wie stark Frauen in der Öffentlichkeit von Hass im Netz betroffen sind. Dabei unterscheidet sie klar zwischen politischer Kritik und persönlichen Angriffen: „Harte Kritik in der politischen Auseinandersetzung gehört dazu, gehört zu meinem Job. Aber persönliche Beleidigungen, Sexismus, Herabwürdigungen, das muss ich nicht aushalten. Das muss niemand aushalten.“

„Kritik gehört zur Demokratie. Hass und Hetze nicht“

Einen Rückzug aus der Öffentlichkeit schließt die Grazer Vizebürgermeisterin dennoch aus. Stattdessen habe sie beschlossen, das Thema stärker anzusprechen. „Ich werde mich sicher nicht aus der Öffentlichkeit drängen lassen, sondern im Gegenteil: Ich habe beschlossen, mehr darüber zu sprechen“, erklärt Schwentner. Zum Abschluss ihres Videos hat sie auch noch einen Tipp für jene, die ihre Beiträge nicht sehen möchten: „Wer mich einfach nicht mehr sehen kann: Man kann mir mit einem einfachen Klick entfolgen.“ Auch in der Beschreibung ihres Instagram-Beitrags positioniert sich Schwentner deutlich: „Hass im Netz ist kein normaler Teil der politischen Debatte. Und schon gar nicht etwas, das Frauen einfach hinnehmen müssen. Kritik gehört zur Demokratie. Hass und Hetze nicht.“