Grazer Bar zählt zu den 111 besten in Europa

Internationale Anerkennung für die Grazer Gastronomie: Die Ernst-Fuchs-Bar im Palais-Hotel Erzherzog Johann wurde in einen neuen Guide mit den besten Bars Europas aufgenommen.

Die Grazer Barszene darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Die Ernst-Fuchs-Bar im Palais-Hotel Erzherzog Johann gehört künftig zu den 111 besten Bars Europas. Damit reiht sich die Cocktailbar in eine Auswahl internationaler Adressen aus Städten wie London, Paris und Berlin ein. Hinter dem neuen Guide stehen die Redaktionen der Magazine Merian, Der Feinschmecker und AW Architektur & Wohnen. Bei ihrer Auswahl legten sie unter anderem Wert auf die Atmosphäre, die Gestaltung der Räumlichkeiten und die Qualität der angebotenen Getränke.

Kunstvolles Ambiente und besondere Cocktails

Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury vom außergewöhnlichen Interieur der Bar. Dieses wurde vom österreichischen Künstler Ernst Fuchs gestaltet, dessen Werke mit intensiven Farben, fantasievollen Motiven und opulenten Formen den Raum prägen. Auch das Getränkeangebot konnte überzeugen. Neben klassischen Cocktails finden sich auf der Karte kreative Eigeninterpretationen. Barchef Helmut Rebernegg freut sich über die internationale Anerkennung: „Ich freue mich sehr über die Anerkennung und Wertschätzung des gesamten Teams.“

Cocktailkarte als Hommage an Ernst Fuchs

Auch bei der Gestaltung der Getränkekarte spielt der namensgebende Künstler eine zentrale Rolle. Die Cocktails sind in drei Themenwelten unterteilt: „Die Phantasten“, „Die Musen“ und „Die Realisten“. Damit greift das Konzept die künstlerische Welt von Ernst Fuchs auf, der als Maler, Architekt und Mitbegründer des Phantastischen Realismus bekannt wurde. Zusätzlich gibt es ein wechselndes Verkostungsangebot: Drei eigens kreierte Drinks werden gemeinsam präsentiert und können als Trio probiert werden. Die Zusammenstellung wird alle zwei Wochen erneuert.

Weitere Auszeichnung für Grazer Cocktailbar

Für die Ernst-Fuchs-Bar ist es nicht die erste Anerkennung in diesem Jahr. Bereits im Falstaff Barguide 2027 erhielt sie 94 Punkte und wurde damit als bestbewertete Cocktailbar der Steiermark geführt. Außerdem ist sie für die Auszeichnung „American Bar des Jahres“ in Österreich nominiert.