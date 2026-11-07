„Schwerer Schlag“: SPÖ kritisiert Ende des Angehörigen-Pflegemodells

Das angekündigte Ende des Grazer Modells für pflegende Angehörige sorgt für politische Kritik. Wie aus einer Aussendung der SPÖ Steiermark hervorgeht, soll das Unterstützungsangebot mit Jahresende eingestellt werden. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz sieht darin einen Rückschritt für Betroffene und die steirische Pflegelandschaft. „Das ist nicht nur ein massiver Rückschritt für die Betroffenen, sondern auch ein herber Verlust für die gesamte steirische Pflegelandschaft“, kritisiert Schwarz. Gerade angesichts des steigenden Unterstützungsbedarfs sei es aus seiner Sicht ein falsches Signal, ein bestehendes Angebot zu streichen.

©Canva Montage/SPÖ Schwarz: „Einstellung des Modells für pflegende Angehörige ist ein schwerer Schlag und ein fatales Signal“

SPÖ kritisiert Verantwortung von KPÖ und FPÖ

Schwarz richtet seine Kritik auch an die politischen Verantwortlichen in Stadt und Land. Besonders die KPÖ sieht er in der Pflicht. Diese setze sich im Landtag regelmäßig für bessere Bedingungen in der Pflege ein, während nun ein wichtiges Unterstützungsangebot eingestellt werde. Auch die FPÖ und Landeshauptmann Mario Kunasek nimmt der SPÖ-Klubobmann in die Verantwortung. Im Wahlkampf seien Verbesserungen im Pflegebereich angekündigt worden. Bei der finanziellen Absicherung des Grazer Modells bleibe die Umsetzung dieser Versprechen jedoch aus, so Schwarz.

SPÖ fordert Weiterführung und Ausbau

Nach Ansicht der SPÖ hätte das Projekt nicht beendet, sondern besser umgesetzt werden müssen. Laut Schwarz sei das Modell ursprünglich von der Grazer SPÖ in die Koalition eingebracht worden. Allerdings sei es von Beginn an nur unzureichend umgesetzt worden. Kritik übt er auch daran, dass sich Stadt- und Landesregierung gegenseitig die Verantwortung für das Aus zuschieben würden. „Dabei bräuchte es endlich eine ordentliche Umsetzung und einen Ausbau dieses steirischen Vorzeigeprojekts statt dessen Einstellung“, fordert Schwarz. Die SPÖ kündigt an, sich auf allen politischen Ebenen für den Erhalt des Angebots einzusetzen. Eine Stellungnahme der Stadt Graz beziehungsweise der Landesregierung zu den Vorwürfen ist in der vorliegenden Aussendung nicht enthalten.