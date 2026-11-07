All-inclusive: Bei diesem Grazer Adventmarkt gibt es Essen und Trinken ohne Limit

Ein Weihnachtsmarkt mit All-inclusive-Konzept, internationalen Foodtrends und winterlicher Erlebniswelt soll heuer für Abwechslung in Graz sorgen. Von 19. November bis 20. Dezember können Besucher das besondere Angebot erleben.

Glühwein trinken und durch festlich geschmückte Marktstände schlendern? In Graz soll heuer ein etwas anderes Weihnachtskonzept für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Von Donnerstag, dem 19. November, bis Sonntag, dem 20. Dezember 2026, findet im Steingarten am Jakominiplatz 16 der „All Inclusive Weihnachtsmarkt im Steingarten Graz“ statt. Besucher erwartet eine winterliche Erlebniswelt mit Musik, Lichtern und einem Outdoor-Bereich.

Internationale Foodtrends und winterliche Aktivitäten

Angekündigt werden internationale Weihnachts-Foodtrends, die neu interpretiert und in das winterliche Konzept eingebunden werden. Neben dem Essen und der gemeinsamen Zeit sollen auch verschiedene Aktivitäten für Unterhaltung sorgen. Geplant sind unter anderem Fotospots, Weihnachtsdekoration, interaktive Winterspiele und Musik. Feuertonnen und gemütliche Rückzugsorte sollen zum Aufwärmen einladen.