Für den guten Zweck: Grazer Pizzeria tischt Margherita für drei Euro auf

Eine Margherita um drei Euro und gleichzeitig etwas Gutes tun: Die Grazer Pizzeria „O’ Sole ’e Napule“ macht aus einer erfolgreichen Spendenaktion ein monatliches Projekt. Zwei Euro pro verkaufter Pizza gehen an eine Organisation.

Eine Pizza für drei Euro – und ein Teil des Geldes kommt Menschen oder Tieren zugute, die Unterstützung brauchen. Mit diesem Konzept startet die Grazer Pizzeria „O’ Sole ’e Napule“ ein neues monatliches Spendenprojekt. Nachdem es bereits zweimal ähnliche Aktionen gegeben hatte und diese gut angenommen worden waren, soll daraus nun ein fixer Termin werden.

Margherita um drei Euro, zwei Euro werden gespendet

Einmal im Monat gibt es für genau zwei Stunden, von 15 bis 17 Uhr, eine Margherita mit 28 Zentimetern Durchmesser um drei Euro. Zwei Euro pro verkaufter Pizza werden an die jeweilige Organisation des Monats gespendet. Der verbleibende Euro bleibt im Betrieb und soll zumindest einen Teil der Kosten der Aktion decken. „Es soll also keine klassische Rabattaktion werden, sondern ein fixer sozialer Termin bei O’ Sole ’e Napule“, erklärt Betreiber Fabrizio Capobianco das Konzept gegenüber 5 Minuten.

Jeden Monat eine andere Organisation

Mit dem Projekt möchte die Pizzeria unterschiedliche Initiativen unterstützen. Denkbar sind laut Betreiber etwa Organisationen und Projekte für Kinder, Familien, Tiere oder andere Menschen, die Hilfe benötigen. Jeden Monat soll eine andere Einrichtung von der Aktion profitieren. Besonders wichtig sei dabei die Transparenz: Nach jedem Termin will die Pizzeria bekannt geben, wie viele Pizzen verkauft wurden, wie hoch die Spendensumme ausfällt und an wen das Geld geht. Der Betreiber fasst das Vorhaben unter dem Motto „Zwei Stunden. Eine Margherita. Eine gute Sache“ zusammen.