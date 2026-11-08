Strom aus Biogas: In Graz wird über die Energiezukunft diskutiert

Von 1. bis 3. Dezember 2026 dreht sich im Steiermarkhof in Graz alles um erneuerbare Gase. Beim Kongress „grüngas26“ geht es auch um die Frage, wie Biogasanlagen Österreichs Energieversorgung stärken können.

Bereits zum 22. Mal findet der Grüngas-Kongress statt. Von 1. bis 3. Dezember 2026 kommen Fachleute aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Politik im Steiermarkhof in Graz zusammen. Im Mittelpunkt stehen Biogas, Biomethan, Wasserstoff und CO2. Veranstaltet wird der dreitägige Kongress von der Green Gas Service GmbH gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Steiermark und dem Kompost & Biogas Verband Österreich. Dabei geht es vor allem darum, wie erneuerbare Gase künftig stärker genutzt werden können.

Strom bei Bedarf

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Stromversorgung. Denn Stromerzeugung und Verbrauch schwanken im Tagesverlauf stark. Das kann die Stromnetze belasten und zu großen Preisschwankungen führen. Biogasanlagen können hier helfen, weil sie Strom flexibel erzeugen können, also dann, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Wie das in der Praxis funktioniert und wie sich dieser Strom vermarkten lässt, ist eines der Themen beim Kongress.

Gesetz fehlt noch

Doch für einen weiteren Ausbau erneuerbarer Gase fehlen laut Branchenvertretern wichtige gesetzliche Voraussetzungen. Besonders das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) spielt dabei eine entscheidende Rolle. „Unsere Betriebe stehen bereit, mehr heimisches Biomethan zu erzeugen und erneuerbaren Strom dann zu liefern, wenn er gebraucht wird. Was fehlt, sind das Erneuerbares-Gas-Gesetz und Rahmenbedingungen, die eine flexible Stromproduktion aus Biogas auch möglich machen. Ohne Planungssicherheit bleiben die nötigen Investitionen aus“, betont Johannes Hauptmann, Obmann Biogas im Kompost & Biogas Verband Österreich.

Das steht am Programm

Am Dienstag, dem 1. Dezember, startet der Kongress mit der Grüngas-Konferenz. Dabei stehen unter anderem die industrielle Nutzung erneuerbarer Gase, Wasserstoff und CO2 sowie Herkunftsnachweise auf dem Programm. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, geht es beim Biogaskongress um flexible Stromerzeugung, Biomethan und die Nutzung biologischer Abfälle. Auch Gärreste, die als Dünger eingesetzt werden können, sind Thema. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, steht schließlich der Biogasbetreiber-Tag auf dem Programm. Der Vormittag ist dem Arbeitskreis Biogas gewidmet, wobei ein Teil ausschließlich den teilnehmenden Anlagenbetreibern vorbehalten ist.

Infos zur Teilnahme

Der Kongress findet im Steiermarkhof in der Ekkehard-Hauer-Straße 33 in Graz statt. Beginn ist am 1. Dezember um 9 Uhr, das Ende ist für den 3. Dezember um 13.40 Uhr vorgesehen. Fachaussteller aus den Bereichen Biogas, Holzgas und Wasserstoff präsentieren vor Ort ihre Lösungen. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung findest du auf der Webseite des Kongresses.