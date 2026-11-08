6:0-Kantersieg: Sturm-Frauen stehen im Cup-Viertelfinale
Mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen den UDFC Hof/Straden haben sich die SK Sturm Frauen am Samstag das Ticket für das Viertelfinale des ÖFB Frauen Cups gesichert. Gleich zwei Spielerinnen durften über ihren ersten Treffer jubeln.
Die SK Sturm Frauen ließen im Achtelfinale des ÖFB Frauen Cups nichts anbrennen. Gegen den UDFC Hof/Straden übernahmen die Grazerinnen von Beginn an die Kontrolle und setzten die Gastgeberinnen unter Druck. Bereits in der 16. Minute brachte Merel Bormans die Schwarz-Weißen nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Für sie war es der erste Treffer im Sturm-Trikot. In der 34. Minute erhöhte Julia Keutz per Kopf auf 2:0.
Drei Tore zur Pause
Doch damit war die erste Halbzeit noch nicht vorbei. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Sturm erneut zu: Brigitta Pulins traf in der 45. Minute zum 3:0. Die Gastgeberinnen fanden kaum Möglichkeiten, sich aus dem Druck der Grazerinnen zu befreien. So ging es mit einer klaren Führung für die Sturm-Frauen in die Kabinen.
Pulins trifft erneut
Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Grazerinnen am Drücker. In der 55. Minute erzielte Pulins ihren zweiten Treffer und stellte auf 4:0. Eine gute Möglichkeit ergab sich danach allerdings auch für die Gastgeberinnen. Nach einem Eigenfehler der Schwarz-Weißen lief eine Spielerin alleine auf das Tor zu. Sturm-Torfrau Sarah Lisa Dübel war jedoch aufmerksam und verhinderte den Gegentreffer.
Premierentreffer zum 6:0
In der Schlussphase legten die Grazerinnen noch einmal nach. Zunächst erhöhte Lilla Sipos in der 80. Minute auf 5:0, ehe die erst 17-jährige Nina Wippel in der 88. Minute den 6:0-Endstand fixierte. Auch für sie war es der erste Pflichtspieltreffer im Sturm-Trikot. Kurz vor Schluss musste Dübel noch einmal eingreifen und verhinderte mit einer Parade den Ehrentreffer der Gastgeberinnen. Vor 400 Zuschauern am Sportplatz des UDFC Hof bei Straden machten die Sturm-Frauen damit den Einzug ins Cup-Viertelfinale perfekt.