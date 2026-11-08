6:0-Kantersieg: Sturm-Frauen stehen im Cup-Viertelfinale

Mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen den UDFC Hof/Straden haben sich die SK Sturm Frauen am Samstag das Ticket für das Viertelfinale des ÖFB Frauen Cups gesichert. Gleich zwei Spielerinnen durften über ihren ersten Treffer jubeln.

Die Sturm-Frauen ziehen mit einem deutlichen 6:0-Sieg ins Cup-Viertelfinale ein. Besonders erfreulich: Mit Merel Bormans und der erst 17-jährigen Nina Wippel feiern gleich zwei Spielerinnen ihren ersten Treffer für Sturm.

Die Sturm-Frauen ziehen mit einem deutlichen 6:0-Sieg ins Cup-Viertelfinale ein. Besonders erfreulich: Mit Merel Bormans und der erst 17-jährigen Nina Wippel feiern gleich zwei Spielerinnen ihren ersten Treffer für Sturm.

Die SK Sturm Frauen ließen im Achtelfinale des ÖFB Frauen Cups nichts anbrennen. Gegen den UDFC Hof/Straden übernahmen die Grazerinnen von Beginn an die Kontrolle und setzten die Gastgeberinnen unter Druck. Bereits in der 16. Minute brachte Merel Bormans die Schwarz-Weißen nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Für sie war es der erste Treffer im Sturm-Trikot. In der 34. Minute erhöhte Julia Keutz per Kopf auf 2:0.

Drei Tore zur Pause

Doch damit war die erste Halbzeit noch nicht vorbei. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Sturm erneut zu: Brigitta Pulins traf in der 45. Minute zum 3:0. Die Gastgeberinnen fanden kaum Möglichkeiten, sich aus dem Druck der Grazerinnen zu befreien. So ging es mit einer klaren Führung für die Sturm-Frauen in die Kabinen.

Pulins trifft erneut

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Grazerinnen am Drücker. In der 55. Minute erzielte Pulins ihren zweiten Treffer und stellte auf 4:0. Eine gute Möglichkeit ergab sich danach allerdings auch für die Gastgeberinnen. Nach einem Eigenfehler der Schwarz-Weißen lief eine Spielerin alleine auf das Tor zu. Sturm-Torfrau Sarah Lisa Dübel war jedoch aufmerksam und verhinderte den Gegentreffer.

Premierentreffer zum 6:0

In der Schlussphase legten die Grazerinnen noch einmal nach. Zunächst erhöhte Lilla Sipos in der 80. Minute auf 5:0, ehe die erst 17-jährige Nina Wippel in der 88. Minute den 6:0-Endstand fixierte. Auch für sie war es der erste Pflichtspieltreffer im Sturm-Trikot. Kurz vor Schluss musste Dübel noch einmal eingreifen und verhinderte mit einer Parade den Ehrentreffer der Gastgeberinnen. Vor 400 Zuschauern am Sportplatz des UDFC Hof bei Straden machten die Sturm-Frauen damit den Einzug ins Cup-Viertelfinale perfekt.