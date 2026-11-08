Neue Augenoperationen: Das ändert sich in der Privatklinik Ragnitz

In der Privatklinik Graz Ragnitz werden seit Oktober 2026 auch Augenoperationen durchgeführt. Das Angebot umfasst unter anderem Eingriffe bei Grauem Star sowie Operationen an der Netzhaut und den Augenlidern.

Die Privatklinik Graz Ragnitz hat ihr medizinisches Angebot um die operative Augenheilkunde erweitert. Wie die Klinik am 7. Oktober mitteilte, werden dort nun auch Kataraktoperationen zur Behandlung des Grauen Stars durchgeführt. Hinzu kommen verschiedene Linsenverfahren sowie Eingriffe an der Netzhaut und am Glaskörper. Auch Operationen an den Augenlidern und Tränenwegen gehören zum neuen Fachbereich.

Mehr Operationen möglich

Mit der Erweiterung entstehen zusätzliche Kapazitäten für augenchirurgische Eingriffe in der Steiermark. Das betrifft insbesondere Operationen bei Grauem Star. Nach Angaben der Klinik steigt der Bedarf an solchen Eingriffen aufgrund der älter werdenden Bevölkerung. Neben diesen häufig durchgeführten Operationen sollen auch komplexere Eingriffe an Netzhaut und Glaskörper stattfinden.

Ambulant und stationär

Die Augenoperationen werden in den bestehenden Operationsräumen der Privatklinik durchgeführt. Dafür steht ein OP-Saal der höchsten Reinheitsklasse zur Verfügung. Ein Großteil der Eingriffe kann laut Klinik ambulant erfolgen. Bei Bedarf ist auch eine stationäre Nachbetreuung möglich. Nach Angaben der Klinik können aufgrund der 24-stündigen Anwesenheit des OP-Teams zudem akute augenmedizinische Notfälle versorgt werden. Für die Augenoperationen kommen mehrere Geräte des Herstellers Zeiss zum Einsatz. Dazu gehört der IOLMaster 700, mit dem das Auge vermessen wird. Weiters werden das digitale Operationsmikroskop Artevo und das Phakoemulsifikationssystem Eva Nexus eingesetzt. Die Geräte werden für unterschiedliche Arbeitsschritte bei augenchirurgischen Eingriffen verwendet.

Weiterer Fachbereich

Die Privatklinik Graz Ragnitz gehört zur Gesundheitsgruppe Mavie Med. Bisher umfasst das medizinische Angebot unter anderem Chirurgie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie die Behandlung von Herz- und Gefäßerkrankungen. Mit der Augenheilkunde kommt seit Oktober ein weiterer operativer Fachbereich hinzu.