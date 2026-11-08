Grazer Ex-Bezirksrat unerwartet verstorben: „Seine Begeisterung war bis zuletzt spürbar“

Matias Neumann ist am 7. November im Alter von 68 Jahren unerwartet verstorben. Der ehemalige Bezirksvorsteher von Graz-St. Peter engagierte sich über viele Jahre für die Menschen in seinem Bezirk.

Die Grünen in Graz trauern um Matias Neumann. Der ehemalige Bezirksvorsteher und Bezirksrat von Graz-St. Peter ist am Samstag, dem 7. November 2026, im Alter von 68 Jahren unerwartet verstorben. Neumann setzte sich über viele Jahre hinweg für die Anliegen der Menschen in seinem Bezirk ein.

Einsatz für die Menschen in St. Peter

Neumanns Engagement reichte von der Unterstützung lokaler Initiativen bis hin zu konkreten Verbesserungen im öffentlichen Raum. So setzte er sich unter anderem für das Nachbarschaftszentrum und den Bauernmarkt ein. Auch Anliegen wie Verkehrsberuhigung, zusätzliche Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen sowie gemeinschaftliches Urban Gardening lagen ihm am Herzen.

Grüne würdigen langjährigen Weggefährten

Timon Scheuer, Geschäftsführer der Grünen, erinnert an Neumann als engagierten und verlässlichen Weggefährten. „Matias war eine verlässliche Stütze und seine Begeisterung für die Sache war bis zuletzt spürbar“, sagt Scheuer. Viele Initiativen in St. Peter seien auf seinen persönlichen Einsatz zurückzuführen. Noch vor wenigen Wochen sei Neumann im Kreis der Bezirks- und Gemeinderäte in Graz für sein Lebenswerk gedankt worden. „Und erst dieser Tage schlug er noch eine gemeinsame Aktion im Bezirk vor“, erinnert sich Scheuer. Abschließend betont der Geschäftsführer: „Wir werden ihn sehr vermissen. Unser Beileid gilt den Hinterbliebenen.“