Ist Laufen das neue Fortgehen? Warum Runclubs gerade so beliebt sind

Runclubs erleben einen regelrechten Boom. Doch ist Laufen tatsächlich das neue Fortgehen? Franziska Schenner vom Girls Run Graz erklärt gegenüber 5 Minuten, warum es dabei um weit mehr als Sport geht.

Runclubs erleben einen regelrechten Boom. Doch ist Laufen tatsächlich das neue Fortgehen? Franziska Schenner vom Girls Run Graz erklärt gegenüber 5 Minuten, warum es dabei um weit mehr als Sport geht.

Laufen liegt im Trend. Immer mehr Menschen schnüren ihre Laufschuhe, nehmen an Laufbewerben teil oder schließen sich einem Runclub an. Dabei geht es längst nicht mehr nur um persönliche Bestzeiten und sportliche Ziele. Für Franziska Schenner vom Girls Run Graz steckt hinter der Entwicklung auch ein wachsender Wunsch nach Gemeinschaft und echten Begegnungen. „Ja, auf jeden Fall und wir stehen da eher am Anfang der Welle als am Ende“, sagt Schenner im Interview mit 5 Minuten. Die steigenden Anmeldezahlen bei Laufbewerben würden diese Entwicklung ebenfalls zeigen. Sie würde den Trend allerdings nicht ausschließlich als Gesundheits- und Sportoptimierung bezeichnen. „Klar gibt es die Seite mit Pulsuhren, Pace-Zielen und Schlaftracking. Aber was wir zum Beispiel in Graz auch erleben, ist mindestens genauso ein Trend zu Offline.“ In einer Zeit, in der sich vieles um KI und Digitalisierung drehe, entstehe auch ein Gegentrend. „Die Leute wollen auch wieder etwas Echtes erleben mit echten Menschen, ohne Bildschirm dazwischen. Sport ist da einfach auch ein naheliegender Anlass“, meint Schenner.

Gehst du gerne laufen? Ja, aber nur bei angenehmen Temperaturen. Ja, das ganze Jahr über. Nein, Laufen ist gar nicht meines. Hab ich noch nie probiert. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Warum Runclubs so beliebt sind

Laufen ist eine unkomplizierte Sportart: Laufschuhe reichen, um loszulegen. Doch für viele liegt der Reiz eines Runclubs nicht nur in der Bewegung selbst. „Ein Runclub gibt den Menschen genau das, was vielen im Alltag fehlt: einen fixen Grund, regelmäßig wo aufzutauchen und Menschen, die sich freuen, dich zu sehen“, erzählt Schenner. Gerade nach dem Studium oder einem Umzug werde es schwieriger, neue Menschen kennenzulernen. Auch im Berufsleben entstünden nicht automatisch Freundschaften. „Im Büro hat man Kolleginnen, aber nicht zwingend Freundinnen. Da sind Runclubs eine unkomplizierte Lösung“, sagt sie. Zusätzlich mache Social Media das Laufen immer sichtbarer und beliebter. „Früher war es eher ein einsamer Sport, jetzt ist es ein soziales Ereignis.“ Wie dieses Konzept in Graz funktioniert, zeigt der Girls Run Graz, den Schenner gemeinsam mit Nadine Fasching und Paula Rublé gegründet hat. Seit August 2025 treffen sich die Frauen regelmäßig zum gemeinsamen Laufen. Mittlerweile kommen meist zwischen 50 und 70 Teilnehmerinnen zusammen. Der wöchentliche Lauf findet jeden Montag statt und soll vor allem eines bieten: Bewegung ohne Leistungsdruck und die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen.

©Girls Run Graz/Yannick Chaumont Paula Rublé, Nadine Fasching und Franziska Schenner haben gemeinsam den Girls Run Graz gegründet.

Gemeinschaft statt Leistungsdruck

Ein besonders häufiges Feedback aus der Community: Viele Frauen hätten sich in gemischten Laufgruppen nicht wohlgefühlt. „Speziell Anfängerinnen werden von einem ‚all levels welcome‘-Claim, der dann nicht wirklich gelebt wird, eher abgeschreckt“, berichtet Schenner gegenüber 5 Minuten. Female-only sei deshalb ein wichtiger Punkt. Einige Frauen hätten sich in gemischten Gruppen bewertet oder abgehängt gefühlt. Auch die Regelmäßigkeit spiele eine große Rolle. „Wir haben nie pausiert, weder bei Minusgraden noch bei 35 Grad“, erzählt Schenner. Wenn klar sei, dass jeden Montag um 18 Uhr jemand da ist, werde es leichter, tatsächlich aufzutauchen. „Dann kommst du auch, wenn du keine Lust hast, und das macht echt einen Unterschied.“

Wenn Pace und Strava zum Problem werden

Doch können Laufclubs auch eine problematische Dynamik entwickeln? Schenner sieht durchaus ein Risiko, wenn sportliche Leistung und Vergleiche zu sehr in den Vordergrund rücken. „Sobald es nur noch um Pace und Strava-Zeiten geht, bleiben die Langsameren oft allein zurück und wollen gar nicht mehr wiederkommen“, sagt sie im Interview mit 5 Minuten. Entscheidend sei, mit welcher Erwartung Menschen zu einem Runclub kommen. Stehe das Community-Feeling im Mittelpunkt, sei das Risiko einer toxischen Entwicklung ihrer Einschätzung nach geringer als bei Gruppen, in denen hauptsächlich die sportliche Leistung zähle. „Ehrgeiz ist im Sport natürlich immer okay, aber darf aus meiner Sicht nicht die Eintrittskarte zu gemeinsamer Bewegung sein!“, betont Schenner. Gerade Anfängerinnen sollten sich willkommen fühlen und nicht das Gefühl bekommen, erst eine bestimmte Pace erreichen zu müssen.

Ist Laufen das neue Fortgehen?

Gemeinsam etwas erleben, neue Leute treffen und dazugehören: Zwischen einem Abend beim Fortgehen und einem Treffen im Runclub gibt es laut Schenner durchaus Parallelen. „Absolut, weil im Kern geht’s ja um dasselbe: rauskommen, Leute treffen, gemeinsam was erleben und dazugehören“, sagt sie. Natürlich gebe es Unterschiede: „Beim Feiern ist es für viele die Musik und die Energie, beim Laufen ja auch, nur halt tagsüber oder früher und nicht um Mitternacht.“ Dass sich beide Welten verbinden lassen, zeigten etwa sogenannte Rave Runs, bei denen Laufen und Musik zusammenkommen. Für Schenner ist es daher kein Entweder-oder: „Es ist also kein ‚Entweder oder‘, sondern eine Verschiebung.“

Weniger Alkohol, mehr gemeinsame Erlebnisse

Dass manche junge Menschen weniger Lust auf klassische Partynächte und Alkohol haben, führt Schenner auf mehrere Faktoren zurück. „Einerseits ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein, viele wollen am nächsten Tag fit sein, ausgeschlafen, ihren Körper stärken statt kaputtmachen“, erklärt sie im Interview mit 5 Minuten. Gleichzeitig sei Fortgehen schlicht teurer geworden. Eine weitere Rolle spiele der Wunsch nach echten Begegnungen. „Weil durch das viele Online-Sein ja auch wir alle ein bissi ‚einsamer‘ werden.“ Alternativen gebe es inzwischen viele: Runclubs, Pilates, Coffee Raves, Strick-Clubs oder Buch-Clubs. Sie alle würden Menschen die Möglichkeit bieten, sich abseits des klassischen Nachtlebens zu treffen. „Also online bringt dich dorthin, aber verbinden tut man sich dann offline“, fasst Schenner zusammen. Vielleicht ist Laufen damit nicht unbedingt das neue Fortgehen, aber für viele ein neuer Weg, um Gemeinschaft zu erleben.