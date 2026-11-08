Der Nussknacker erwacht: Lichterpark verwandelt Murhof in Märchenwelt

LUMAGICA kehrt 2026 mit einem neuen Konzept zurück: Inspiriert vom Ballett „Der Nussknacker“ entsteht am Golfclub Murhof eine märchenhafte Lichterwelt. Mehr als 300 Lichtobjekte warten auf die Besucher.

Der Lichterpark öffnet am 13. November 2026 am Golfclub Murhof in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) seine Tore. Bis 10. Jänner 2027 dreht sich dort alles um den Ballettklassiker „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Die Besucher begleiten die Figur Clara und ihren Nussknacker auf einer Reise durch eine weihnachtliche Fantasiewelt.

Mehr als 300 leuchtende Figuren

Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg warten mehr als 300 Lichtobjekte und fantasievolle Installationen. Dazu kommen sogenannte Sound-to-Light-Shows, bei denen Licht- und Soundeffekte aufeinander abgestimmt werden. Auch interaktive Stationen sind Teil des Konzepts: An diesen können Besucher selbst mit Licht experimentieren.

Öffnungszeiten und Tickets

LUMAGICA Frohnleiten ist von 13. November 2026 bis 10. Jänner 2027 täglich von 16.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember bleibt der Lichterpark geschlossen. Der letzte Einlass ist um 20.30 Uhr, die Aufenthaltsdauer ist grundsätzlich bis maximal 22 Uhr möglich. Für den Besuch muss vorab ein Zeitfenster gebucht werden. Die Eintrittspreise unterscheiden sich je nach Wochentag: Von Montag bis Donnerstag kostet ein Ticket für Erwachsene 21 Euro, von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 24,50 Euro. Für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren gibt es ermäßigte Tickets. Kinder unter sechs Jahren und Hunde dürfen kostenlos hinein.

Anreise und Verpflegung

Der Lichterpark befindet sich am Golfclub Murhof, Adriach-Rabenstein 53, in Frohnleiten. Parkplätze stehen direkt vor Ort zur Verfügung. An Freitagen und Samstagen gibt es einen kostenlosen Shuttlebus vom Bahnhof Frohnleiten. An ausgewählten Samstagen fährt außerdem ein Shuttlebus vom Grazer Hauptbahnhof nach Frohnleiten und retour. Für eine Stärkung zwischendurch gibt es entlang des Rundwegs und im Innenhof des Murhofs Weihnachtshütten mit Punsch, Glühwein und regionalen Köstlichkeiten. Auch das Restaurant des Murhofs bietet eine Einkehrmöglichkeit.