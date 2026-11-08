Sturm gegen Salzburg: Später Treffer besiegelt Grazer Niederlage

Sieben Tore, ein Doppelpack von Diakite und ein später Salzburger Treffer: Sturm Graz liefert sich mit Red Bull Salzburg ein turbulentes Duell. Am Ende müssen sich die Grazer mit 3:4 geschlagen geben.

Ein intensiver Fußballabend in Graz-Liebenau endet mit einer Niederlage für den SK Sturm Graz. Die Mannschaft von Fabio Ingolitsch unterliegt Red Bull Salzburg mit 3:4. Dabei gleichen die Grazer gleich dreimal aus und machen einen frühen Rückstand zwischenzeitlich sogar wett.

Salzburg geht früh in Führung, Sturm dreht die Partie

Die Gäste erwischen den besseren Start: Bereits in der fünften Minute bringt Tabakovic Salzburg mit einem sehenswerten Fersentreffer mit 1:0 in Führung. Sturm findet zunächst nur schwer ins Spiel, schlägt dann aber innerhalb weniger Minuten zurück. In der 15. Minute trifft Diakite zunächst per Kopf. Nachdem der Ball an die Latte springt, kommt der Stürmer ein zweites Mal zum Abschluss. Der VAR bestätigt, dass der Ball die Linie überquert hat – 1:1. Nur drei Minuten später dreht Diakite die Partie endgültig: Nach einem Pass von Stankovic schließt er mit links ab und stellt auf 2:1. Salzburg antwortet allerdings noch vor der Pause. Morgalla setzt sich in der 29. Minute nach einem Zuspiel von Mazurek durch und erzielt den Ausgleich. Mit einem 2:2 geht es in die Kabinen. Für Aufregung sorgt auch Salzburg-Trainer Röhl: Nach heftigen Protesten wird er in der 33. Minute wegen Kritik vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt.

Salzburg trifft, Sturm gleicht erneut aus

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie umkämpft. In der 51. Minute hat Sturm die große Chance auf die Führung, doch Hödl scheitert an Salzburgs Schlussmann Zawieschitzky. Stattdessen gehen die Gäste in der 67. Minute erneut in Führung. Nach einer Kombination über Tabakovic und Vertessen trifft Redzic zum 3:2. Die Grazer geben sich aber nicht geschlagen: In der 70. Minute überhebt Stankovic Salzburg-Goalie Zawieschitzky mit einem sehenswerten Abschluss und stellt auf 3:3.

Später Treffer entscheidet das Spiel

Die Entscheidung fällt schließlich in der 74. Minute. Salzburgs Lindstrom setzt sich mit einem starken Dribbling gegen mehrere Grazer durch und trifft nach einem Haken zum 4:3. Sturm versucht in der Schlussphase noch einmal alles, findet aber keinen Weg mehr zum Ausgleich. Nach vier Minuten Nachspielzeit ist Schluss: Salzburg gewinnt das torreiche Duell in Graz mit 4:3 und nimmt drei Punkte mit nach Hause.