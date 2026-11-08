Höllisches Spektakel in Graz: Krampusse ziehen durch die Innenstadt

Schaurige Masken, schwere Schellen und jede Menge Krampus-Action: Am Sonntagabend verwandelte sich die Grazer Innenstadt wieder in eine Bühne für die furchteinflößenden Gestalten. Die Bilder vom Lauf gibt es in unserer Galerie.

Am Sonntag, dem 8. November 2026, wurde es in der Grazer Innenstadt laut und unheimlich: Beim großen Krampuslauf zogen zahlreiche Krampus- und Perchtengruppen durch die Straßen. Mit kunstvoll geschnitzten Masken, Hörnern und schweren Schellen sorgten sie für eine schaurige Atmosphäre und jede Menge Aufsehen bei den Zuschauern.

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Krampuslauf lockte Besucher in die Innenstadt

Der Lauf führte rund um den Karmeliterplatz und den Freiheitsplatz. Bereits am Nachmittag stand am Freiheitsplatz ein eigenes Kinder- und Familienprogramm auf dem Plan. Der eigentliche Krampuslauf startete um 18 Uhr. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, das traditionelle Brauchtum aus nächster Nähe mitzuerleben.

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Krampusse und Perchten sorgten für Gänsehautmomente

Mit ihren aufwendig gestalteten Masken, zotteligen Kostümen und laut klingenden Glocken zogen die Gruppen durch die Innenstadt. Für viele gehört der Krampuslauf längst zur Vorweihnachtszeit – auch wenn das Grazer Spektakel heuer bereits Anfang November stattfand. Der Termin wurde aus organisatorischen Gründen vorverlegt. Auch das Ticketsystem blieb bestehen: Wer den Lauf vor Ort erleben wollte, benötigte eine Eintrittskarte. Bereits im Vorjahr war der Eintritt aus Sicherheitsgründen kostenpflichtig.