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Bild auf 5min.at zeigt Bücher.
Books4Life lädt zum Pop-up-Bücherflohmarkt nach Graz.
Graz
09/11/2026
Books4Life

Bücher ab 50 Cent: Großer Pop-up-Bücherflohmarkt in Graz

Tausende Bücher, Preise ab 50 Cent und kreative Upcycling-Produkte: Books4Life veranstaltet am 13. und 14. November einen Pop-up-Bücherflohmarkt im Grazer Pfarrsaal St. Leonhard.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(223 Wörter)
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Von Belletristik und Krimis über Kinderbücher bis hin zu Koch-, Sach- und fremdsprachigen Büchern reicht das Angebot. Die Preise liegen zwischen 50 Cent und fünf Euro. Besucher können an beiden Tagen jeweils von 11 bis 20 Uhr durch die Bücher stöbern.

Upcycling und nachhaltige Produkte

Neben dem Bücherflohmarkt sind auch mehrere Kreative und Initiativen mit dabei. Sie präsentieren ihre Upcycling-Ideen und nachhaltigen Produkte. Dazu zählen etwa Accessoires aus alten Stoffen und Kleidungsstücken, neu gestaltete Trachtenstücke, Notizblöcke aus Altpapier sowie handgemachte Lebensmittel wie Kräutersalz und Marmeladen. Mit dabei sind „Das tapfere Michilein“, „Die Dirndlerei“, Mohoga, Re/BLOCK sowie weitere Kreative aus Graz und der Region.

Bücher kaufen und Gutes tun

Books4Life ist ein karitativer Second-Hand-Buchladen, der seit 2010 gespendete Bücher zu günstigen Preisen weiterverkauft. Seit März 2026 befindet sich das Geschäft in der Leonhardstraße 45 in Graz-St. Leonhard. 80 Prozent der Einnahmen aus dem Bücherverkauf werden an gemeinnützige Organisationen gespendet, darunter etwa die Volkshilfe Steiermark. Der Pop-up-Flohmarkt findet am 13. und 14. November im Pfarrsaal der Pfarre St. Leonhard statt. Die nächstgelegene Haltestelle ist „Odilien-Institut / Klinikum Süd“. Kostenpflichtige Parkplätze sind vor Ort vorhanden. Während der Veranstaltung bleibt der reguläre Books4Life-Buchladen in der Leonhardstraße geschlossen.

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