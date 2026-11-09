Internationaler Biotech-Gipfel bringt 500 Experten nach Graz

Graz wird zum Treffpunkt der internationalen Biotechnologie-Szene: Von 10. bis 12. November 2026 kommen rund 500 Teilnehmer aus etwa 30 Ländern zum European Summit of Industrial Biotechnology (esib) zusammen.

Wie sieht die Ernährung der Zukunft aus? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der Entwicklung neuer Medikamente? Und wie kann Biotechnologie dabei helfen, die Umwelt zu schützen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich internationale Experten beim Biotechnologie-Gipfel esib in Graz. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer aus 200 Organisationen und etwa 30 Ländern.

Forschung trifft auf Wirtschaft

Bei der dreitägigen Veranstaltung im Messe Congress Graz dreht sich alles darum, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis eingesetzt werden können. Themenschwerpunkte sind unter anderem nachhaltige Produktionsverfahren, Kreislaufwirtschaft, künstliche Intelligenz und die Herstellung biopharmazeutischer Wirkstoffe. Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, neue Technologien vom Forschungslabor in die industrielle Produktion zu bringen. Gleichzeitig sollen neue Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen entstehen.

Was essen wir im Jahr 2036?

Ein spannender Programmpunkt beschäftigt sich mit der Ernährung der Zukunft. Unter dem Titel „Zukunft am Teller: Biotechnologie & Alternativproteine für Österreich 2036“ wird am 11. November darüber diskutiert, welche Lebensmittel künftig auf unseren Tellern landen könnten. Dabei geht es unter anderem um alternative Proteinquellen, Lebensmittel aus Zellkulturen und innovative Herstellungsverfahren. Auch die Frage, wie solche Entwicklungen von der Bevölkerung angenommen werden, steht im Mittelpunkt.

Kampf gegen „Ewigkeitschemikalien“

Ein weiteres wichtiges Thema sind sogenannte PFAS, die häufig als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet werden. Diese Stoffe sind besonders langlebig und stellen eine Herausforderung für Umwelt und Gesundheit dar. Beim „PFAS Meet and Greet“ sollen Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ziel ist es, neue Möglichkeiten zur Erkennung, Entfernung und zum Abbau dieser Chemikalien zu finden.

Internationale Zusammenarbeit stärken

Neben Fachvorträgen und Diskussionen bietet der Gipfel zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Wissenschaftler und Unternehmen sollen miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. Ergänzt wird die Veranstaltung durch die internationale Konferenz MaPEB, die am 12. und 13. November stattfindet und sich unter anderem mit Enzymen und neuen Methoden der Bioproduktion beschäftigt.