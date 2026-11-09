AnnenStar 2026: 26 Grazer Geschäfte zeigen ihre Weihnachtsauslagen

In der Grazer Annenstraße wird es weihnachtlich: 26 Betriebe nehmen heuer am AnnenStar 2026 teil und präsentieren ihre kreativ gestalteten Schaufenster. Ab 18. November können Besucher für ihre Lieblingsauslage abstimmen.

Gleich 26 Unternehmer:innen nehmen in diesem Jahr am Auslagencontest teil und präsentieren ihre Schaufenster mit viel Kreativität und Liebe zum Detail im weihnachtlichen Glanz.

Gleich 26 Unternehmer:innen nehmen in diesem Jahr am Auslagencontest teil und präsentieren ihre Schaufenster mit viel Kreativität und Liebe zum Detail im weihnachtlichen Glanz.

Nach dem Auftakt im Vorjahr geht der AnnenStar in die zweite Runde. Bei dem Wettbewerb verwandeln Unternehmen entlang der Grazer Annenstraße ihre Schaufenster in winterliche Hingucker. Insgesamt 26 Betriebe beteiligen sich heuer an der Aktion und sorgen mit Lichtern, Dekorationen und kreativen Ideen für vorweihnachtliche Stimmung. Ziel der Initiative ist es, die Annenstraße als Einkaufsstraße und Standort für den lokalen Handel stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Gleichzeitig soll ein Spaziergang durch die Straße zum winterlichen Erlebnis werden.

Ab 18. November ist das Publikum gefragt

Doch nicht nur eine Jury entscheidet über die Gewinner des AnnenStar 2026. Auch Besucher können ihre persönliche Lieblingsauslage wählen. Das Publikumsvoting läuft von 18. November bis einschließlich 24. Dezember. Die Teilnahme ist einfach: Wer mitmachen möchte, fotografiert sich vor seinem Lieblingsschaufenster und veröffentlicht das Bild auf Facebook oder Instagram. Alternativ kann das Foto per Mail an annenstar@stadt.graz.at geschickt werden. Auch für die Teilnehmer gibt es etwas zu gewinnen: Unter den Einsendungen werden zehn GrazGutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost.

Diese Betriebe nehmen am AnnenStar teil

Die teilnehmenden Unternehmen verteilen sich entlang der Annenstraße und der angrenzenden Volksgartenstraße. Mit dabei sind unter anderem Hotels, Geschäfte, Galerien und soziale Einrichtungen. Zu den Teilnehmern zählen das Radisson Hotel Graz, das B&B Hotel Graz Hauptbahnhof, Dej Woin – Die Handwerkstätte, der MANKO First- & Secondhand Shop, RadAktiv, Cookina, JOKA, das Hotel Drei Raben, die RosaLila PantherInnen, der Alpenverein Graz sowie der Carla Sachspendenmarkt. Auch die Galerie Blaues Atelier, die Galerie Papst, der Graffiti Shop BETTERRUN, Serhat Home, LOOP Kebab und die Apotheke zum Granatapfel gestalten ihre Auslagen für den Wettbewerb.

Drei AnnenStar-Awards werden vergeben

Neben dem Publikumsvoting bewertet eine Jury die Schaufenster. Im Mittelpunkt steht dabei die kreativ-winterliche Gestaltung der Auslagen. Die drei schönsten Schaufenster werden mit dem AnnenStar Award 2026 ausgezeichnet. Der Gesamtwert der Preise für die Betriebe beträgt laut Veranstaltern 10.590 Euro. Bis Weihnachten lohnt sich damit ein Spaziergang durch die Annenstraße gleich doppelt: Besucher können die unterschiedlichen Weihnachtsdekorationen entdecken und gleichzeitig ihr Lieblingsschaufenster unterstützen.