Nachbarn verhindern Schlimmeres: Gartenhütte bei Graz geriet in Brand

In der Nacht auf Samstag kam es in Eggersdorf bei Graz zu einem Brand einer Gartenhütte. Der Besitzer und Nachbarn konnten die Flammen bereits eindämmen, ehe die Feuerwehr Haselbach eintraf.

Kurz nach Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Haselbach zu einem Brandeinsatz alarmiert. Am Samstag, dem 7. November, ging der Alarm um 1.18 Uhr ein. In Eggersdorf bei Graz (Steiermark) war eine Gartenhütte in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten der Besitzer und Nachbarn das Feuer bereits eindämmen können. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Löscharbeiten und bekämpfte den Brand unter Einsatz von Atemschutzgeräten.