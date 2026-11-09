„Türen treffen Kinderwagen“: Ärger um neue Flexity-Straßenbahnen

Die neuen Flexity-Straßenbahnen der Graz Linien sorgen bei einer Grazer Familie für Unmut. Es wird geschildert, dass sich die Türen beim Ein- und Aussteigen „extrem schnell“ schließen würden. Dabei seien sie bereits mehrmals gegen den Kinderwagen gestoßen beziehungsweise hätten die Familie beim Aussteigen getroffen. Besonders heikel sei die Situation, wenn das ältere Kind bereits in der Straßenbahn stehe, während ein Elternteil mit dem Kinderwagen noch draußen sei. „Im schlimmsten Fall wird man vom eigenen Kind getrennt“, warnt die Familie. Auch andere Fahrgäste seien betroffen: Wenn sie aus Rücksicht Familien mit Kinderwagen zuerst einsteigen ließen, würden sich die Türen teilweise schon wieder schließen, bevor sie selbst einsteigen könnten. Das Fazit der Familie: „Rücksichtnahme wird damit praktisch bestraft.“

Holding Graz verweist auf mehrere Sicherheitssysteme

5 Minuten hat bei der Holding Graz nachgefragt, wie die Türsteuerung der neuen Straßenbahnen funktioniert und welche Schutzmechanismen es gibt. Die Antwort: „Zur Gewährleistung eines sicheren Türbetriebs verfügen die Türen über mehrere voneinander unabhängige Sicherheitseinrichtungen.“ Der Türbereich wird demnach durch ein waagrechtes Lichtgitter berührungslos auf Hindernisse überwacht. Erkennt das System während des Schließvorgangs ein Hindernis, öffnet sich die Tür wieder und startet anschließend einen neuen Schließversuch. Zusätzlich werden während der gesamten Türbewegung Motorstrom, Motorspannung und Türposition überwacht. Werden dabei Abweichungen von den vorgesehenen Werten festgestellt, greift laut Holding der Einklemmschutz: „Die Tür reversiert automatisch.“

Auch Kinderwagen-Taster vorhanden

Darüber hinaus ist der jeweils heckseitige Türflügel mit einer elektrischen Fühlerleiste ausgestattet. Diese erkennt laut Holding ebenfalls, wenn die Tür auf ein Hindernis trifft, und ist direkt mit der Türsteuerung verbunden. Für Familien mit Kinderwagen gibt es außerdem spezielle Taster. Die Kinderwagen-Sonderwunschtaster befinden sich bei der vierten und fünften Doppeltür an beiden Türflügeln sowie zusätzlich im Fahrgastraum. Alle Taster mit Rollstuhl- und Kinderwagensymbol seien als PRM-Haltewunschtaster ausgeführt. Bei aktiver Türfreigabe könne die jeweilige Tür durch Betätigung eines solchen Tasters geöffnet werden.

Türen sollen bei Hindernissen erneut öffnen

Die Holding Graz betont, dass die Kombination der verschiedenen Systeme für zusätzliche Sicherheit sorgen soll. „Die Türsteuerung erkennt Hindernisse sowohl berührungslos über das Lichtgitter als auch über die Fühlerleiste sowie die kontinuierliche Überwachung der Antriebsparameter“, heißt es in der Stellungnahme. Im Ereignisfall werde automatisch eine erneute Türöffnung eingeleitet.