Unfall auf der A9: E-Auto prallt nach Gleinalmtunnel gegen Betonwand

Am Montagmorgen kam es auf der A9 Pyhrnautobahn zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach dem Gleinalmtunnel prallte ein Elektroauto gegen die Betonleitwand. Eine Person wurde verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, dem 9. November, auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Spielfeld. Kurz nach dem Gleinalmtunnel in der Steiermark verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Betonleitwand. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Gleinalmtunnel und der Autobahnabfahrt Übelbach. Die Feuerwehren Übelbach/Markt und Deutschfeistritz rückten gegen 8 Uhr aus.

Eine Person verletzt

Entgegen der ersten Alarmierung war niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Person erlitt jedoch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehren führten anschließend Sicherungs- und Aufräumarbeiten am verunfallten Elektrofahrzeug durch. Nach rund einer Stunde konnten die zwölf ausgerückten Mitglieder der Feuerwehr Übelbach/Markt mit zwei Fahrzeugen wieder ins Rüsthaus einrücken und ihre Einsatzbereitschaft herstellen.