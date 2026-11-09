Elke Kahr diskutierte mit Studenten über die Zukunft von Graz

Wie steht es um die Zukunft von Graz? Bürgermeisterin Elke Kahr diskutierte mit rund 100 Gästen über die angespannte Wohnsituation, die Stadtfinanzen und politische Unterschiede. Auch ungewöhnliche Gemeinsamkeiten waren Thema.

Unter dem Motto „Mensch. Meinung. Miteinander.“ lud der Grazer Cartellverband gemeinsam mit der K.Ö.H.V. Carolina Graz am Mittwoch, dem 4. November, zu einem Austausch mit Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Rund 100 Gäste kamen dafür im Carolinenhaus zusammen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Herausforderungen der Stadt Graz. Neben der Wohnsituation und den Stadtfinanzen ging es auch um unterschiedliche politische und weltanschauliche Standpunkte.

Wohnen und Finanzen

Ein zentrales Thema des Abends war die angespannte Wohnsituation in Graz. Auch die finanzielle Lage der Stadt und die damit verbundenen Herausforderungen wurden ausführlich besprochen. Die Diskussion wurde von Leonhard Leitinger moderiert. Organisiert wurde die Veranstaltung unter der Leitung von Elias Edegger, Obmann des Grazer Cartellverbandes, und Fabian Feichtinger, Obmann der K.Ö.H.V. Carolina Graz.

©Dominic Prinz / K.Ö.H.V. Carolina Graz] | Beim Austausch im Carolinenhaus standen neben der Wohnsituation und den Stadtfinanzen auch politische Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Mittelpunkt.

Politische Gegensätze

Neben den Herausforderungen für Graz stand auch eine grundsätzliche politische Frage im Mittelpunkt: Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen katholischen Studentenverbindungen und dem Kommunismus? Und wo liegen die Unterschiede? Im Rahmen der Diskussion wurden verschiedene gesellschaftspolitische Sichtweisen beleuchtet. Dabei ging es vor allem darum, unterschiedliche Standpunkte miteinander ins Gespräch zu bringen.

Fragen an Elke Kahr

Nach der moderierten Diskussion konnten sich auch die Gäste direkt einbringen. In einer offenen Fragerunde hatten sie die Möglichkeit, Bürgermeisterin Elke Kahr persönliche Fragen zu stellen und weitere Themen anzusprechen. So wurde der Austausch über die zuvor diskutierten Themen hinaus fortgesetzt. Der Abend bot damit Raum für Gespräche über politische und weltanschauliche Grenzen hinweg.