Eislaufen im Stadtpark: Grazer Winterwelt öffnet noch diese Woche

Die Grazer Winterwelt kehrt zurück: Von 13. November 2026 bis 31. Jänner 2027 verwandelt sich das Landesportzentrum beim Grazer Stadtpark wieder in eine winterliche Eislaufwelt.

Die Temperaturen sinken und damit rückt auch die Wintersaison näher. In Graz bedeutet das: Die Grazer Winterwelt kehrt zurück. Am 13. November 2026 öffnet die Eislauffläche beim Landessportzentrum im Stadtpark wieder. Bis 31. Jänner 2027 können Besucher dort ihre Runden auf dem Eis drehen.

Eislaufen und Eisstockschießen im Stadtpark

Neben dem klassischen Eislaufen stehen auch Eisstockschießen und Eishockey auf dem Programm. Die Eisfläche ist laut Veranstaltern barrierefrei gestaltet. Aktuell laufen noch die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung. Die Grazer Winterwelt bleibt bis 31. Jänner geöffnet und bietet damit während der Adventzeit, der Weihnachtsferien und darüber hinaus eine Möglichkeit für winterliche Freizeitaktivitäten.