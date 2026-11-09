„Was wäre gewesen, wenn?“: Grazerin schreibt über verpasste Liebe

Was wäre gewesen, wenn eine alte Liebe eine zweite Chance bekommen hätte? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Grazerin Julia Zötsch in ihrem Debütroman „Für das, was nie gesagt wurde“.

Eine verpasste Chance, unausgesprochene Gefühle und die Frage nach einer zweiten Möglichkeit: Mit ihrem ersten Roman widmet sich die Grazerin Julia Zötsch dem Thema Liebe und falsches Timing. „Für das, was nie gesagt wurde“ erscheint am 9. November und erzählt die Geschichte zweier Menschen, deren gemeinsame Vergangenheit sie auch nach 15 Jahren nicht loslässt.

Liebesgeschichte spielt auch in Graz

Im Mittelpunkt des 326 Seiten umfassenden Romans stehen Lea und Ben. 15 Jahre nach ihrer gemeinsamen Vergangenheit beschließt Lea, ihre Geschichte aufzuschreiben. Dabei gibt sie ihr jenes Happy End, das im echten Leben ausgeblieben ist. Als Ben das Buch zu Weihnachten geschenkt bekommt, wird auch er mit den damaligen Ereignissen konfrontiert. Plötzlich stellt sich die Frage, ob es für die beiden doch noch eine zweite Chance geben könnte. Die Geschichte wird aus der Perspektive beider Hauptfiguren und auf zwei Zeitebenen erzählt. Neben Lignano spielt auch Graz eine wichtige Rolle. Zu den Schauplätzen zählt unter anderem der Schlossberg.

Idee begleitete Autorin jahrelang

Die Idee zu ihrem Debütroman trug Zötsch nach eigenen Angaben bereits viele Jahre mit sich. Lange existierte die Geschichte lediglich in Notizen und in ihrem Kopf. Erst mit Unterstützung ihrer Familie brachte sie diese schließlich zu Papier. Gewidmet hat sie das Buch ihrer Tochter. Neben der Liebesgeschichte greift die Autorin auch Themen wie Selbstbestimmung, persönliche Entwicklung und den Mut zur Veränderung auf. „Ich möchte mit dem Buch vor allem Frauen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Wie unsere Zukunft aussieht, entscheiden wir selbst“, erklärt Zötsch.