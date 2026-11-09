Seit Sonntagabend vermisst: Wo ist der 39-jährige Martin D.?

Seit Sonntagabend, dem 8. November, wird der 39-jährige Martin D. aus Grambach in der Steiermark vermisst. Die Organisation „Österreich findet euch“ macht auf den Vermisstenfall aufmerksam und bittet um Hinweise.

Seit Sonntag, dem 8. November 2026, um 23 Uhr fehlt von Martin D. (39) aus Grambach jede Spur. Die Organisation „Österreich findet euch“ hat nun einen Vermisstenaufruf veröffentlicht. „ACHTUNG, liebe Community! Soeben erreichte uns eine neue Abgängigkeit aus Grambach“, heißt es darin.

So sieht Martin aus

Um den 39-Jährigen wiederzufinden, veröffentlicht die Organisation auch eine Beschreibung seines Aussehens. Martin D. ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, hat dunkelbraune Haare und trägt einen Vollbart. Auch seine Kleidung könnte dabei helfen, ihn zu erkennen. Laut dem Vermisstenaufruf war Martin D. zuletzt mit einer schwarz-grünen Jacke und schwarzen Turnschuhen unterwegs. Außerdem hatte er einen blauen Rucksack bei sich. Mit diesen Angaben hofft die Organisation, dass sich Menschen melden, die den 39-Jährigen gesehen haben.

Hinweise sind wichtig

Die Organisation „Österreich findet euch“ macht mit dem veröffentlichten Aufruf auf das Verschwinden aufmerksam. Auf dem Vermisstenplakat betont sie: „Jeder Hinweis ist wichtig und hilft uns, eine vermisste Person wieder zu finden!“ Wer Martin D. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, Hinweise zu geben.