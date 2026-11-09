Bis zu 40 Dienstjahre: Stadt Graz ehrte 35 Mitarbeiter

35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Montag im Grazer Rathaus für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Einige von ihnen stehen bereits seit 40 Jahren im Dienst der Stadt.

Als sie ihren Dienst bei der Stadt Graz antraten, gehörten Schreibmaschinen, Faxgeräte und Telefone noch zum Berufsalltag. Seither hat sich vieles verändert. Am Montag, dem 9. November 2026, standen insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt einer besonderen Feier. Im Gemeinderatssaal des Grazer Rathauses wurden sie für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Für die musikalische Begleitung sorgten beschwingte Klänge aus jener Zeit.

Urkunden und Nadeln

Die Geehrten stammen aus insgesamt 13 Abteilungen der Stadt Graz. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holding Graz, der ITG, der Grazer Energieagentur GmbH und der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) waren bei der Ehrung vertreten. 15 Personen erhielten für 25 Dienstjahre eine Urkunde und eine Nadel. Weitere zwölf Personen wurden für 40 Dienstjahre ausgezeichnet. Die Ehrungen nahmen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner in Vertretung von Bürgermeisterin Elke Kahr, Magistratsdirektor Martin Haidvogl und die jeweiligen Abteilungsvorstände vor. Für die Holding Graz übernahm Vorstandsdirektorin Alice Loidl die Übergabe.

Dank für die Arbeit

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) nutzte die Feier, um den langjährigen Mitarbeitern ihren Dank auszusprechen. Dabei hob sie besonders die vielen unterschiedlichen Aufgaben hervor, die sie für die Stadt übernehmen. „Wir wissen es sehr zu schätzen, was Sie alle tagtäglich für die Stadt Graz tun und wie viele wichtige Bereiche Sie abdecken. Dafür möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken.“

Vieles hat sich getan

Auch Magistratsdirektor Martin Haidvogl blickte auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. Die Mitarbeiter hätten in dieser Zeit viel Erfahrung gesammelt und zahlreiche Veränderungen miterlebt. Einige seien sogar schon im Dienst gewesen, als sein Vorgänger noch im Amt war. Haidvogl betonte: „Ihre Arbeit trägt dazu bei, dass die Stadt Graz heute gut dasteht. Mit Ihrer Unterstützung sind wir auf einem guten Weg.“

Ein stabiles Fundament

Holding-Vorstandsdirektorin Alice Loidl fand zum Abschluss ein bildhaftes Beispiel für die Bedeutung der langjährigen Mitarbeiter. Sie verglich deren tägliche Arbeit mit dem Fundament des Hauses Graz. „Ein Haus braucht nicht nur ein gutes Dach, sondern auch ein stabiles Fundament. Und für dieses sorgen Sie jeden Tag mit Ihrer Arbeit.“