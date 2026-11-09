Unfall auf der A2: Vollbeladener Anhänger kippt auf Fahrbahn

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien waren am Sonntagabend zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein vollbeladener Anhänger kippte bei der Kollision um und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn in Richtung Wien kippte ein vollbeladener Anhänger um und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn in Richtung Wien kippte ein vollbeladener Anhänger um und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Am Sonntag, dem 8. November 2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Lieboch und Mooskirchen um 18.37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Die Alarmierung erfolgte wegen eines Verkehrsunfalls mit verletzten Personen. Vor Ort bestätigte sich, dass zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Durch die Kollision war ein vollbeladener Anhänger umgekippt und auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen.

Gespann aufgestellt

Die Feuerwehr Lieboch übernahm daraufhin die Absicherung der Unfallstelle. Außerdem mussten die Einsatzkräfte den umgekippten Anhänger samt Ladegut sichern. Anschließend stellten sie das Gespann fachgerecht wieder auf, damit es vom Abschleppdienst übernommen werden konnte. Nach Abschluss der Arbeiten übergab die Feuerwehr Lieboch die Einsatzstelle an die einsatzleitende Feuerwehr Mooskirchen beziehungsweise die ASFINAG.

©Freiwillige Feuerwehr – Lieboch | Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Anhänger samt Ladegut und stellten das Gespann für den Abschleppdienst wieder auf.

Mehrere Kräfte vor Ort

Neben den Feuerwehren Lieboch und Mooskirchen standen auch die Rettung, die Polizei, die ASFINAG sowie der Abschleppdienst ATSW im Einsatz. Die Feuerwehr Lieboch war mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Nach Abschluss ihrer Arbeiten kehrten die Einsatzkräfte wieder in ihr Rüsthaus zurück. Weitere Angaben zu den verletzten Personen machte die Feuerwehr Lieboch in ihrem Bericht nicht.