Einst Treffpunkt des NS-Widerstands: Neuer Raum am LKH Graz eröffnet

Wo heute die Radiologie des LKH Graz steht, trafen sich einst Gegner des NS-Regimes. Die damalige Villa wurde 2017 abgerissen. Ein neuer Raum erinnert nun an ihre besondere Geschichte.

Der neu eröffnete Eichholzer-Raum am LKH Graz erinnert an die Geschichte einer Villa, die einst als Treffpunkt für den Widerstand gegen das NS-Regime diente.

Der neu eröffnete Eichholzer-Raum am LKH Graz erinnert an die Geschichte einer Villa, die einst als Treffpunkt für den Widerstand gegen das NS-Regime diente.

In der Hilmteichstraße 24 in Graz stand einst ein Gebäude mit einer besonderen Vergangenheit. 1937 ließ Herma Albrecher dort vom Architekten Herbert Eichholzer die Villa Albrecher-Leskoschek errichten. Doch das Haus war weit mehr als ein architektonisches Bauwerk. Es diente als Ort der Begegnung und zugleich als Deckadresse für den Widerstand gegen das NS-Regime. Ab 1938 trafen sich dort Künstler und Intellektuelle, die sich gegen den Nationalsozialismus stellten und dabei ihr Leben riskierten.

Villa wurde abgerissen

Eine besondere Rolle spielte der zentrale Wohn- und Essraum der Villa. Dort schuf Axl Leskoschek 1937 das Wandgemälde „Allegorie der Freunde“, das die politisch angespannte Situation widerspiegelte. Jahrzehnte später, im Jahr 2017, wurde die Villa schließlich abgerissen. An ihrer Stelle steht heute das moderne Radiologiegebäude des LKH-Univ. Klinikums Graz. Die Geschichte des ehemaligen Widerstandsortes soll dort aber weiterhin sichtbar bleiben.

©Stadt Graz/Fischer Stadträtin Claudia Unger (r.) mit Eva Klein von der Uni Graz und Radiologie-Vorstand Michael Fuchjäger.

Neuer Raum eröffnet

Am Montag, dem 9. November 2026, wurde deshalb das Kunstprojekt „Transformative Prozesse“ gemeinsam mit dem neuen Eichholzer-Raum offiziell eröffnet. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit zwischen der Medizinischen Universität Graz, der Karl-Franzens-Universität und dem Land Steiermark. Die künstlerische Leitung übernahm Eva Klein von der Universität Graz. Sie betonte bei der Eröffnung: „Die Transformation ist kein Verlust, sondern die Chance, Neues zu schaffen. Erinnerungen zu bewahren, aber nicht in musealer Form, sondern als Ort der Begegnung.“

Erinnerung bleibt

Wie das umgesetzt wurde, zeigt sich an mehreren Stellen im Radiologiegebäude. In einer Vitrine werden Originalgegenstände aus der ehemaligen Villa ausgestellt. Im Eichholzer-Hörsaal beschäftigten sich die Künstler Roswitha Weingrill und Franz Konrad mit der Geschichte des Hauses. Der neue Eichholzer-Raum ist wiederum dem früheren Wohnraum der Villa nachempfunden und wird heute als großer Besprechungsraum genutzt. Dort hat Künstler Felix Höller auch das ursprüngliche Wandgemälde „Allegorie der Freunde“ neu interpretiert.

©Stadt Graz/Fischer Blick in den Eichholzer-Raum, der als Besprechungsraum dient mit dem Wandgemälde von F. Höller.

Gäste bei Eröffnung

Zur offiziellen Eröffnung begrüßte Radiologie-Klinikvorstand Michael Fuchsjäger zahlreiche Ehrengäste. Unter ihnen befand sich auch Stadträtin Claudia Unger. Ebenfalls anwesend war KP-Gemeinderätin Elke Heinrichs, die Bürgermeisterin Elke Kahr aufgrund ihrer Erkrankung vertrat. Mit dem neuen Eichholzer-Raum wird die Geschichte der ehemaligen Villa nun an jenem Ort aufgegriffen, an dem einst Menschen Widerstand gegen das NS-Regime leisteten.