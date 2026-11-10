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/ ©BFG
Foto auf 5min.at zeigt einen Unfall.
Nach einem Verkehrsunfall in der Liebenauer Hauptstraße in Graz musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen eine eingeschlossene Person aus einem Fahrzeug befreien.
Graz
10/11/2026
Dienstagfrüh

Verkehrsunfall in Graz: Feuerwehr befreit eingeschlossene Person

Am Dienstagmorgen (10. November) kam es in der Liebenauer Hauptstraße in Graz zu einem Verkehrsunfall. Eine Person war in einem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Auf der Liebenauer Hauptstraße in Graz kam es am Dienstag, dem 10. November, in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte zum Einsatz aus. Vor Ort musste eine eingeschlossene Person aus einem Fahrzeug befreit werden. „Eine eingeschlossene Person wurde aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Nach der Befreiung führten die Einsatzkräfte weitere Sicherungsarbeiten durch. Nähere Angaben zum Unfallhergang oder zum Gesundheitszustand der betroffenen Person gehen aus der Erstmeldung nicht hervor.

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