58 Jahre bei der Feuerwehr: Kameraden trauern um beliebtes Mitglied

Die Freiwillige Feuerwehr Haselbach trauert um einen langjährigen Wegbegleiter. Heinrich „Heinz“ Schwarzl ist am Montag, dem 9. November 2026, im 75. Lebensjahr verstorben. Über Jahrzehnte hinweg war er ein fester Bestandteil der Feuerwehr und hat deren Entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Nun müssen seine Kameraden Abschied nehmen. In einem emotionalen Nachruf erinnern sie an einen Mann, der ihrer Gemeinschaft bis zuletzt treu geblieben ist.

33 Jahre im Dienst

Seine Geschichte bei der Feuerwehr begann bereits im Jahr 1968. Damals trat Heinz Schwarzl der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach bei und engagierte sich unter anderem in der Wettkampfgruppe. 1974 übernahm er die Aufgabe des Schriftführers, die er bis 2007 ausübte. Mehr als 33 Jahre lang prägte er damit die Arbeit der Feuerwehr. Auch danach blieb er seinen Kameraden eng verbunden. Doch nicht nur sein jahrzehntelanger Einsatz bleibt in Erinnerung. Auch seine Persönlichkeit machte Heinz Schwarzl zu einem geschätzten Kameraden. Die Feuerwehr beschreibt ihn als ruhigen und geselligen Menschen, der bei Jung und Alt beliebt war. Besonders seine Verlesungen der Jahresberichte bei den Wehrversammlungen bleiben unvergessen. Diese bezeichnet die Feuerwehr in ihrem Nachruf sogar als „legendär“.

Vielfach ausgezeichnet

Für sein langjähriges Engagement erhielt Schwarzl zahlreiche Auszeichnungen. Dazu zählen unter anderem das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber, mehrere Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark sowie das Verdienstkreuz der Steiermärkischen Landesregierung in Bronze. Auch für seine 25-, 40- und 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit im steirischen Feuerwehrwesen wurde er geehrt. Zudem erhielt er das silberne Verdienstzeichen der FF Haselbach und den Ehrendienstgrad Ehren-Hauptbrandmeister der Verwaltung.

Letzter Abschied

Wie viel Heinz Schwarzl seinen Kameraden bedeutete, zeigen die Abschiedsworte der Feuerwehr: „Wir verlieren mit Heinz einen treuen, verlässlichen Kameraden der maßgeblich am Aufbau unserer Feuerwehr mitgewirkt hat.“ Die Begräbnisfeierlichkeiten finden am Freitag, dem 13. November 2026, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Kumberg statt. Dort wird von dem langjährigen Feuerwehrkameraden Abschied genommen.