Grazer KI überzeugt in Deutschland: Jetzt setzt auch KPMG darauf

Eine KI aus Graz zeigt, was in den Ideen der Mitarbeiter steckt: Bei einem deutschen Industriebetrieb sank der Ausschuss- und Nacharbeitsindex um 45 Prozent. Jetzt setzt auch KPMG Österreich auf die Technologie.

Was passiert, wenn wertvolles Wissen nicht mehr bei der Schichtübergabe verloren geht? Beim deutschen Präzisionswerkzeughersteller BASS GmbH zeigt sich das bereits in den Produktionszahlen. Das Unternehmen mit rund 170 Mitarbeitern in Niederstetten setzt auf „Teamo AI“ der Grazer Firma teamazing. Die künstliche Intelligenz verbindet Produktionsdaten, Dokumente, E-Mails und das Wissen der Belegschaft. Über den 2025 gemeinsam entwickelten „Vibe Check“ können Beschäftigte Beobachtungen aus ihrem Arbeitsalltag melden. Die KI erkennt wiederkehrende Probleme und fasst diese zusammen. Geschäftsführer Martin Zeller erhält die wichtigsten Erkenntnisse täglich um sechs Uhr morgens, um neun Uhr fließen sie in die Produktionsbesprechung ein. „Ich sehe jeden Morgen um 6 Uhr schon die Zusammenfassung. Ich kann meinen Tag ganz anders gestalten.“

©zVg Beim deutschen Werkzeughersteller BASS konnte der Ausschuss- und Nacharbeitsindex in einem Produktionsbereich um rund 45 Prozent gesenkt werden.

Kleine Beobachtung

Wie aus kleinen Hinweisen große Verbesserungen werden, zeigt ein Beispiel aus der Produktion. Mitarbeitern fiel über mehrere Schichten hinweg auf, dass sich Werkstücke an bestimmten Maschinen auf manchen Werkstückträgern leichter aufstecken ließen. Die Beobachtung ging bei Schichtwechseln jedoch immer wieder verloren. Erst durch die gesammelten Rückmeldungen erkannte die KI das wiederkehrende Muster. Gemeinsam mit den Teamleitern wurde eine Lösung gefunden. Das Ergebnis zeigt, wie wichtig es sein kann, nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen miteinander zu vernetzen.

45 Prozent weniger Fehler

Auch die Zahlen sprechen für sich: Im Pilotbereich Gewindeschleifen sank der Ausschuss- und Nacharbeitsindex von 100 auf 55. Verglichen wurden die Zeiträume Jänner bis August und September bis Dezember 2025. Das entspricht einem Rückgang um rund 45 Prozent. Gleichzeitig stieg der Index der tatsächlich umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen von 100 auf 450. Eine neue Schleifscheibenspezifikation sparte zudem 8,1 Maschinenstunden und damit eine ganze Schicht. Grundlage sind dokumentierte Produktionsdaten. Die Erfolge gehen allerdings nicht allein auf die KI zurück, sondern auch auf verbesserte Produktionsbesprechungen und Schulungen seit März 2025. Im Juni 2026 schloss BASS einen Dreijahresvertrag mit teamazing ab.

Forschung und Preis

Die Erfahrungen wurden gemeinsam mit der langjährigen Organisationsentwicklerin Constanze Peterseim in einer Fallstudie dokumentiert. Diese enthält Produktionskennzahlen sowie Einschätzungen von Mitarbeitern und Führungskräften. BASS bringt seine Erkenntnisse außerdem in das Forschungsprojekt „Zukunft der Arbeit an der Zukunft 2030“ von Professor Jens Nachtwei an der Humboldt-Universität zu Berlin ein. Damit erhält auch die Forschung Einblicke in die betriebliche Praxis. Im Juni 2026 wurde BASS zudem mit dem Deutschen Excellence Preis in Silber ausgezeichnet. Bewertet wurden unter anderem Strategie, Mitarbeiterorientierung, Prozesse, Unternehmenskultur und Innovation.

KPMG setzt auf Graz

Die Technologie zieht inzwischen auch in andere Unternehmen ein: KPMG Österreich setzt als Allianzpartner auf Teamo AI. Bei Umstellungen, neuen Systemen und Unternehmenszusammenschlüssen sollen Rückmeldungen der Beschäftigten frühzeitig zeigen, wo Probleme entstehen. KPMG übernimmt Beratung und Projektbegleitung, teamazing stellt die Technik und Betreuung bereit. „Bei großen Transformationsprogrammen ist die Akzeptanz der Mitarbeitenden ebenso relevant wie Zeitplan und Budget. Strukturierte Rückmeldungen, über eine Plattform wie Teamo AI, liefern dafür eine zusätzliche Datengrundlage. Entscheidend ist auch, was daraus folgt: Wir begleiten Programmleitungen und Führungskräfte dabei, diese Rückmeldungen zu interpretieren und in Entscheidungen zu übersetzen“, erklärt KPMG-Director Gregor Tobeitz. Teamo AI lässt sich mit Unternehmenssystemen verbinden und etwa über WhatsApp, Terminals oder bestehende Büroprogramme nutzen. Das Grazer Unternehmen teamazing wurde 2014 als Anbieter für Teambuilding gegründet, entwickelte sich während der Pandemie zum europäischen Marktführer für Online-Teambuilding und ist heute auf KI-Lösungen spezialisiert. Mitgründer Paul Stanzenberger bringt den Ansatz auf den Punkt: „Systeme und Abläufe verbinden viele KI-Plattformen. Wir binden die Menschen ein: jeden Tag, alle, auch jene, die nie am Computer sitzen. Bei BASS hat genau das den Unterschied gemacht“.