Diese Auszeichnung gab es noch nie: Saubermacher-Gründer ausgezeichnet

Besondere Auszeichnung in Graz: Saubermacher-Gründer Hans Roth wurde als erste Person mit der neu geschaffenen Elisabethmedaille der Caritas Steiermark geehrt. Dahinter steht sein jahrelanger Einsatz für Menschen in Not.

Eine Premiere im Grazer Marienstüberl: Hans Roth, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Saubermacher, hat am Montagabend, dem 9. November, als Erster die Elisabethmedaille der Caritas Steiermark erhalten. Mit der neuen Auszeichnung würdigt die Caritas sein langjähriges soziales Engagement. Überreicht wurde die Medaille von Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler. „Mit dieser Medaille ehren wir den Menschen Hans Roth, der bei allem unternehmerischen Erfolg nie auf jene vergessen hat, denen es im Leben weniger gut geht.“

Hilfe an 365 Tagen

Besonders eng verbunden ist Roth mit dem Marienstüberl der Caritas in Graz. Seit dem Vorjahr ist er Schirmherr des Unterstützerkreises „Freunde des Marienstüberls“ und konnte zahlreiche Gleichgesinnte für eine dauerhafte Förderung gewinnen. Diese Unterstützung ermöglicht es, dass das Marienstüberl an 365 Tagen im Jahr geöffnet ist. Menschen in Not erhalten dort täglich eine warme Mahlzeit und finden einen Ort zum Verweilen sowie Beratung. Genau dort fand auch die feierliche Verleihung statt. Das Galadiner für die Unterstützer richtete die Unternehmensgruppe Grossauer aus, Schülerinnen der HLW Schrödinger halfen beim Service mit.

Verantwortung zeigen

Für Caritasdirektorin Tödtling-Musenbichler ist Roths Einsatz auch ein Beispiel für andere erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie betonte, dass jeder Mensch im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen könne. „Wer viel erreicht hat, hat auch die Möglichkeit, viel zu bewegen. Jeder Mensch kann im Rahmen seiner Möglichkeiten Verantwortung übernehmen. Hans Roth lebt diese Verantwortung seit vielen Jahren vor“.

©Caritas Besonders gewürdigt wird sein Einsatz für das Grazer Marienstüberl, das Menschen in Not an 365 Tagen im Jahr unterstützt.

„Jeder Einzelne von uns kann Zeichen setzen“

Für Roth selbst hat die Auszeichnung eine besondere Bedeutung. Mit dem Marienstüberl und Schwester Elisabeth fühlt er sich seit vielen Jahren verbunden. Besonders schätzt er die Herzlichkeit und Gastfreundschaft, mit der Schwester Elisabeth und ihr Team hilfsbedürftigen Menschen begegnen. Auch deshalb hat er die Schirmherrschaft für die „Freunde des Marienstüberls“ übernommen. Seine Überzeugung bringt er so auf den Punkt: „Wir können nicht die ganze Welt retten, aber jeder Einzelne von uns kann Zeichen setzen und damit etwas bewegen“.

Medaille mit Bedeutung

Die Elisabethmedaille wurde von der Caritas Steiermark neu ins Leben gerufen und soll künftig alle zwei Jahre an eine Persönlichkeit verliehen werden, die sich in der Steiermark für soziale Anliegen einsetzt. Auf der Medaille ist das Rosenwunder der heiligen Elisabeth von Thüringen (1207-1231) dargestellt, bei dem sich Brot in Rosen verwandelte. Die heilige Elisabeth setzte sich trotz eines Verbots für arme Menschen ein und gilt als Patronin der Caritas.