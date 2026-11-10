Weihnachtsurlaub für Tierheimhunde: Arche Noah sucht Familien

23 von 25 Hunden fanden nach dem Weihnachtsurlaub 2025 ein fixes Zuhause. Jetzt startet die Arche Noah erneut ihre Aktion und sucht Familien, bei denen Tierheimhunde die Feiertage verbringen dürfen.

Weihnachten steht vor der Tür und für einige Hunde der Arche Noah könnte es heuer besonders schön werden. Denn auch in diesem Jahr sucht der Verein wieder Familien, die einen Tierheimhund über die Feiertage bei sich aufnehmen. Statt die Weihnachtstage im Tierheim zu verbringen, dürfen ausgewählte Vierbeiner für einige Zeit den Alltag in einer Familie kennenlernen. Gerade für Hunde, die schon lange auf ein Zuhause warten, kann das eine große Chance sein.

23 Hunde vermittelt

Wie erfolgreich solche Aufenthalte sein können, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr. Weihnachten 2025 durften insgesamt 25 Hunde die Feiertage bei Familien verbringen. Für 23 von ihnen wurde daraus sogar ein fixes Zuhause. Darunter waren auch Tiere, für die es zuvor kaum oder gar keine Interessenten gegeben hatte. Erst durch die gemeinsamen Tage konnten sie zeigen, wie sie sich außerhalb des Tierheims verhalten.

©Arche Noah | Familien auf Zeit gesucht: Auch heuer möchte die Arche Noah ausgewählten Tierheimhunden ein Weihnachtsfest außerhalb des Tierheims ermöglichen.

Bereits zweimal geübt

Auch in diesem Jahr hat die Arche Noah bereits zweimal Familien auf Zeit gesucht. Der Grund dafür waren umfangreiche Bauarbeiten im Außenbereich sowie der Umbau der Quarantänestation. Deshalb mussten mehrere Hunde vorübergehend außerhalb des Tierheims untergebracht werden. Was zunächst aus organisatorischen Gründen notwendig war, wurde für viele Tiere zur Chance: Zahlreiche Hunde fanden durch diese Aufenthalte schließlich ein dauerhaftes Zuhause.

So funktioniert es

Wer einem Hund über Weihnachten ein vorübergehendes Zuhause bieten möchte, kann sich über das Kontaktformular des Aktiven Tierschutz Austria melden. Anschließend wird gemeinsam besprochen, welcher Hund zur jeweiligen Wohn- und Lebenssituation passen könnte. Bevor der Vierbeiner einzieht, stehen mehrere gemeinsame Spaziergänge und Kennenlerntreffen an. Erst wenn alles passt, darf der Hund für die vereinbarte Zeit bei seiner Weihnachtsfamilie einziehen.

Auch kurze Zeit hilft

Im besten Fall findet der Hund durch den Weihnachtsurlaub gleich ein dauerhaftes Zuhause. Doch auch wenn er nach den Feiertagen wieder ins Tierheim zurückkehrt, war der Aufenthalt nicht umsonst. Fotos, Videos und Berichte der Familien helfen den Mitarbeitern dabei, die Tiere besser kennenzulernen. Sie zeigen etwa, wie sich ein Hund in einer Wohnung oder einem Haus verhält und mit alltäglichen Situationen zurechtkommt. Diese Erfahrungen können später bei der Vermittlung helfen. Denn manchmal reichen schon ein paar gemeinsame Tage, damit ein lange übersehener Hund endlich seine Chance bekommt.