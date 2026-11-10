Ausflug geplant? Diese Plattform zeigt, wie voll es vor Ort ist

Du möchtest in die Therme, aber nicht vor einem überfüllten Eingang stehen? Eine kostenlose Plattform zeigt, wie viel gerade los ist. Auch in Graz und der Steiermark wächst das Interesse daran.

Zwei Zwillingsbrüder haben eine kostenlose Plattform entwickelt, auf der Besucher selbst melden, wie voll Thermen, Märkte und Freizeitorte gerade sind. Auch in der Steiermark wächst das Interesse - künftig könnten sogar volle Züge angezeigt werden.

Zwei Zwillingsbrüder haben eine kostenlose Plattform entwickelt, auf der Besucher selbst melden, wie voll Thermen, Märkte und Freizeitorte gerade sind. Auch in der Steiermark wächst das Interesse - künftig könnten sogar volle Züge angezeigt werden.

Ein Ausflug in die Therme oder ins Freibad ist geplant, doch vor Ort erwartet dich eine lange Warteschlange. Genau solche Situationen wollen die Zwillingsbrüder Steffen und Christoph Löslein mit ihrer Plattform wievoll.com vermeiden. Die beiden 34-Jährigen arbeiten hauptberuflich in der IT-Branche und betreiben das Projekt in ihrer Freizeit. Die Idee entstand im Juni 2026, als während einer Hitzewelle zahlreiche Freibäder überfüllt waren. Seitdem können Besucher online nachsehen, wie stark ein Freizeitort gerade besucht ist.

Jeder kann mithelfen

Das Besondere: Die Plattform kommt ganz ohne Kameras, Sensoren oder Zählanlagen aus. Stattdessen melden Besucher selbst über ihr Smartphone, wie voll es gerade ist – kostenlos und ohne Anmeldung. Zusätzlich können sie Wartezeiten, Fotos und Tipps teilen. „Die Idee dahinter: Es soll sich anfühlen, als hätte man einen Freund vor Ort, der kurz Bescheid gibt, bevor man losfährt“, erklärt Mitgründer Steffen im Gespräch mit 5 Minuten. Damit die Angaben möglichst aktuell bleiben, verlieren ältere Meldungen mit der Zeit an Bedeutung. Gibt es mehrere Stunden lang keine neue Meldung, zeigt die Plattform stattdessen eine datenbasierte Prognose an.

Auch in Graz nutzbar

Auch für die Grazer Winterwelt im Stadtpark gibt es auf wievoll.com eine eigene Seite. Besucher können dort kostenlos und ohne Anmeldung melden, wie voll die Eisfläche gerade ist. Gerade an Wochenenden und in den Weihnachtsferien, wenn besonders viele Menschen zum Eislaufen kommen, kann das bei der Planung helfen. Wer einen Besuch plant, kann sich unter wievoll.com/at/graz/grazer-winterwelt über die gemeldete Auslastung informieren. Wie aktuell die Angaben sind, hängt davon ab, wann Besucher zuletzt eine Meldung abgegeben haben.

©wievoll.com Mit wievoll.com kannst du kostenlos nachsehen, wie voll Thermen, Märkte und Freizeitorte gerade sind. Die Angaben stammen direkt von Besuchern vor Ort.

Seit Juni bereits über 250.000 Mal genutzt

Seit dem Start im Juni wurde wievoll.com laut Steffen bereits über 250.000 Mal genutzt. Auch in Graz und der Steiermark wächst das Interesse, insbesondere bei Märkten, Thermen und Freizeitorten. In Österreich wurde die Plattform unter anderem beim Villacher Kirchtag und beim Rupertikirtag genutzt. Auch für das Thermenresort Loipersdorf und die Therme Wien werden Auslastungsinformationen angeboten. Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt laut dem Gründer zudem die Nachfrage nach Informationen zu Weihnachtsmärkten und Eislaufbahnen.

Bald auch in Zügen?

Doch bei Thermen und Veranstaltungen soll es nicht bleiben. In Deutschland erproben die Brüder bereits eine Funktion, mit der Reisende melden können, wie voll ein Zug ist. Dabei sollen auch Verspätungen und die Auslastung einzelner Zugbereiche sichtbar werden. So könnten Fahrgäste vorab erfahren, wo noch Platz ist. Künftig möchten die Gründer diese Möglichkeit auch für Zugverbindungen in Österreich anbieten.

Kostenlos für alle

Die Plattform befindet sich laut Steffen noch in der Erprobungsphase und wird laufend weiterentwickelt. Finanziell ist das Angebot unabhängig von Veranstaltern und Gemeinden, bezahlte Platzierungen gibt es nicht. Sowohl Besucher als auch Betreiber und Veranstalter können es kostenlos nutzen. Langfristig hoffen die Gründer, dass sich Besucher durch die Informationen besser über den Tag verteilen. Davon könnten auch Betreiber profitieren, etwa bei der Planung von Personal und Öffnungszeiten.