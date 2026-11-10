Heftiger Knall und Druckwelle nahe Graz: „Was war das?“

Ein lauter Knall mit spürbarer Druckwelle erschütterte am Dienstagabend die Umgebung von Feldkirchen bei Graz. "Habt ihr eine Ahnung, was das war?", fragte ein 5 Minuten-Leser.

„Ich bin mir sicher, das war kein Feuerwerkskracher!“, wandte sich Ewald am Dienstagabend an 5 Minuten. Er hat gegen 18 Uhr einen lauten Knall nahe Feldkirchen bei Graz wahrgenommen. Hinzu kam eine erhebliche Druckwelle. „Ich spürte sie am ganzen Körper“, schildert der Steirer.

Eurofighter-Piloten trainieren Überschallflüge

Ewalds Erlebnis dürfte in Zusammenhang mit dem derzeit stattfindenden Training der Eurofighter-Piloten des Österreichischen Bundesheeres stehen. Die Überschallflüge, welche zwischen dem 10. und 12. November 2026 stattfinden, erstrecken sich diesmal nämlich über den normalen Flugbetrieb hinaus. Geflogen wird bis 19 Uhr. Hintergrund ist die Ausbildung neuer Piloten, die sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit trainieren sollen. Zum Einsatz kommen dabei auch neu eingeführte Nachtsichtbrillen. Damit üben die Piloten, andere Flugzeuge selbst bei schlechten Sichtverhältnissen zu erkennen und abzufangen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 20:31 Uhr aktualisiert