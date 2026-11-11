Lieboch bekommt neues Sportzentrum um 10,5 Millionen Euro

In Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) entsteht ein neues Sport- und Freizeitzentrum. Am Dienstag fiel der Startschuss für das Millionenprojekt. Bis Ende 2027 sollen die Sportanlagen fertig sein.

Ein Fußballplatz, eine Leichtathletikanlage und ein multifunktionaler Funcourt: In der Marktgemeinde Lieboch entsteht ein neues Sport- und Freizeitzentrum. Am Dienstag, dem 10. November 2026, wurde mit einem feierlichen Spatenstich der offizielle Baustart begangen. Bürgermeister Stefan Helmreich begrüßte dazu auch Landeshauptmann Mario Kunasek als Ehrengast. Das neue Zentrum soll künftig den örtlichen Sportvereinen eine neue Heimat bieten.

©Land Steiermark Bürgermeister Stefan Helmreich und LH Mario Kunasek

89.000 Quadratmeter

Für das Sport- und Freizeitzentrum steht eine Fläche von insgesamt 89.000 Quadratmetern zur Verfügung. Darauf entstehen mehrere Sportanlagen für die ansässigen Vereine. Zusätzlich ist eine rund 11.000 Quadratmeter große Reservefläche vorgesehen. Diese könnte für spätere Erweiterungen genutzt werden. Bis die eigentlichen Bauarbeiten starten konnten, waren bereits erste Vorbereitungen notwendig.

Brücke neu errichtet

So wurde im Vorfeld eine Brücke neu gebaut. Auch der Arkenbach, der sich auf dem Gelände befindet, wurde verlegt. Nun haben die Bauarbeiten für das Sport- und Freizeitzentrum begonnen. Die Fertigstellung der Sportanlagen ist bis Ende 2027 geplant.

10,5 Millionen Euro investiert

Insgesamt werden 10,5 Millionen Euro in das neue Sport- und Freizeitzentrum investiert. Rund die Hälfte der Kosten wird durch Bedarfszuweisungsmittel des Landes Steiermark finanziert. Landeshauptmann Mario Kunasek betonte beim Spatenstich die Bedeutung des Projekts für die Gemeinde. „Hier entsteht weit mehr als eine Sportanlage: ein Ort der Begegnung, an dem Kinder ihre Talente entfalten, Vereine eine neue Heimat finden und Menschen aller Generationen zusammenkommen.“

Neue Heimat für Vereine

Kunasek verwies in seiner Ansprache auch auf die Bedeutung der Vereinskultur in der Steiermark. „Denn eine starke Steiermark braucht eine lebendige Vereinskultur und die bestmöglichen Rahmenbedingungen für den Sport.“ Mit dem neuen Zentrum sollen die Sportvereine in Lieboch künftig entsprechende Anlagen zur Verfügung haben. Bis Ende 2027 sollen diese fertiggestellt sein.