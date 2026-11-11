„Beliebt bei Alt und Jung“: Steirische Feuerwehr trauert um langjährigen Kameraden

Teaser Mehr als fünf Jahrzehnte gehörte Heinrich „Heinz“ Schwarzl der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach (Bezirk Graz-Umgebung) an. Nun trauert die Feuerwehr um ihren langjährigen Schriftführer, der im 75. Lebensjahr verstorben ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Haselbach trauert um einen langjährigen Kameraden: Heinrich „Heinz“ Schwarzl ist am 9. November 2026 im 75. Lebensjahr verstorben. Mehr als fünf Jahrzehnte war er Teil der Feuerwehr, davon über 33 Jahre als Schriftführer. Mit seinem Tod verliert die Wehr einen verdienten Kameraden, der ihre Entwicklung maßgeblich mitgestaltet hat.

Über 33 Jahre als Schriftführer tätig

1968 trat Schwarzl der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach bei. In den darauffolgenden Jahren engagierte er sich unter anderem in der Wettkampfgruppe. Von 1974 bis 2007 übte er schließlich das Amt des Schriftführers aus und prägte damit mehr als drei Jahrzehnte lang die Arbeit der Feuerwehr. Auch sein persönliches Wesen blieb den Kameraden in Erinnerung. „Mit seinem ruhigen und geselligen Wesen war Heinz beliebt bei Alt und Jung“, heißt es im Nachruf der FF Haselbach. Besonders seine Verlesungen der Jahresberichte bei den Wehrversammlungen seien legendär gewesen.

Zahlreiche Auszeichnungen für seine Verdienste

Für seinen langjährigen Einsatz im steirischen Feuerwehrwesen erhielt Schwarzl zahlreiche Ehrungen. Dazu zählten unter anderem das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark in der zweiten und dritten Stufe sowie das Verdienstkreuz der Steiermärkischen Landesregierung in Bronze. Außerdem wurden ihm die Medaillen für 25-, 40- und 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit im steirischen Feuerwehrwesen verliehen. Auch das silberne Verdienstzeichen der FF Haselbach und der Ehrendienstgrad Ehren-Hauptbrandmeister der Verwaltung gehörten zu seinen Auszeichnungen. „Wir verlieren mit Heinz einen treuen, verlässlichen Kameraden, der maßgeblich am Aufbau unserer Feuerwehr mitgewirkt hat“, verabschiedet sich die FF Haselbach von ihrem langjährigen Mitglied. Das Begräbnis findet am Freitag, dem 13. November 2026, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Kumberg statt.