Katze sexuell misshandelt: „Der Übergriff hat sie für immer gezeichnet“

Eine Katze soll Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs geworden sein. Xena hat schwere Verletzungen davongetragen, ist querschnittsgelähmt und auf tägliche Pflege angewiesen, berichtet der Tierschutzverein Schutzengel.

Eine Katze soll Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein. "Sie hat fürchterliche Verletzungen", schildert der Tierschutzverein Schutzengel in Kalsdorf.

Eine Katze soll Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein. "Sie hat fürchterliche Verletzungen", schildert der Tierschutzverein Schutzengel in Kalsdorf.

Ein besonders schweres Schicksal bewegt derzeit den Tierschutzverein Schutzengel in Kalsdorf bei Graz. In einem emotionalen Instagram-Beitrag macht der Verein auf die Geschichte der Katze Xena aufmerksam. Das Tier soll Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs geworden sein und leidet seither unter erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen.

Katze wurde Opfer eines schweren Übergriffs

In einem Video schildert eine Vertreterin des Vereins die Vorgeschichte der Katze. Demnach habe sich ein Mann an Xena vergangen. Die Verletzungen sind schwer gewesen. „Wir mussten ihren Genitalbereich … also das hat fürchterlich ausgeschaut“, erzählt sie im Video. Im vaginalen Bereich habe es Verletzungen gegeben, die laut ihrer Einschätzung auf stumpfe Gewalt zurückzuführen seien. Auch das Verhalten der Katze habe auf das Erlebte hingedeutet: Xena habe Angst vor Männern gehabt, berichtet der Verein.

Xena ist querschnittsgelähmt und inkontinent

Die Folgen für die Katze sind schwerwiegend. Xena ist an den Hinterbeinen gelähmt und kann weder Harn noch Kot kontrollieren. „Das heißt, sie spürt hinten nicht, wenn was rausfällt oder rausrinnt“, erklärt die Vertreterin des Vereins im Video. Die Einschränkungen machen eine tägliche Betreuung notwendig. Xena ist dauerhaft auf Unterstützung und Pflege angewiesen. Trotz ihres schweren Schicksals hat sie überlebt und wird nun vom Tierschutzverein versorgt.

„Der Übergriff hat sie immer gezeichnet“

Mit dem Beitrag soll auf Xenas Geschichte aufmerksam gemacht werden. Wer Xena und den Verein unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun, damit die notwendige Betreuung und Pflege weiterhin gewährleistet werden können. „Sie hat überlebt, aber der Übergriff hat sie für immer gezeichnet“, heißt es in dem Posting.

Spendenkonto Schutzengeldorf der behinderten Katzen

IBAN: AT39 6000 0803 1017 9837

BIC: BAWAATWW

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 08:21 Uhr aktualisiert