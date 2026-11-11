Vier Generationen: Steirische Familie verwandelt Garten in Weihnachtsparadies

In Fernitz-Mellach verwandelt die Familie Maier ihren Naturgarten in der Adventzeit in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Neben dem gemeinsamen Adventkranzbinden steht bei einer Veranstaltung auch der gute Zweck im Mittelpunkt.

Die Familie Maier aus Fernitz-Mellach verwandelt ihren Garten mit tausenden Lichtern in eine Weihnachtswelt und lädt zum Adventkranzbinden sowie zu einem Adventzauber für den guten Zweck ein.

Die Familie Maier aus Fernitz-Mellach verwandelt ihren Garten mit tausenden Lichtern in eine Weihnachtswelt und lädt zum Adventkranzbinden sowie zu einem Adventzauber für den guten Zweck ein.

In Gnaning, einem Ortsteil von Fernitz-Mellach im Bezirk Graz-Umgebung, entsteht jedes Jahr ein besonderes Weihnachtsparadies: Die Familie Maier verwandelt ihren „Vier Generationen Garten“ in der Adventzeit in eine stimmungsvoll beleuchtete Weihnachtswelt. Der Natur- und Schaugarten wird von vier Generationen gemeinsam gepflegt und laufend weiterentwickelt. Zahlreiche Lichterketten und liebevoll gestaltete Dekoration sorgen in der Vorweihnachtszeit für eine besondere Atmosphäre. Das Familienprojekt soll dabei nicht nur die Freude an der Natur vermitteln, sondern auch Menschen zusammenbringen.

©kk | Familie Maier lädt zum Adventzauber.

Adventkranzbinden am 21. und 22. November

Auch heuer sind wieder zwei Veranstaltungen geplant. Am 21. und 22. November 2026 findet im Garten ein gemeinsames Adventkranzbinden statt. Besucher können dabei unter Anleitung ihren eigenen Kranz gestalten. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Basteln und die Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Adventzauber für den guten Zweck

Am 7. Dezember 2026 lädt die Familie zum Adventzauber. An diesem Tag verwandelt sich der Garten mit seiner festlichen Beleuchtung und der Weihnachtsdekoration in eine kleine Weihnachtswelt. Wie bereits im Vorjahr möchte die Familie mit der Veranstaltung auch Menschen unterstützen, die Hilfe benötigen. Der gesamte Reinerlös soll heuer erneut einer Familie oder einem Kind zugutekommen, die beziehungsweise das Unterstützung braucht. Mit ihrem Projekt möchte die Familie Maier die Adventzeit nutzen, um Gemeinschaft zu schaffen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.