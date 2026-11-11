Crash im Ortsgebiet: Zwei Autos kollidieren am Morgen bei Graz

Am Mittwochmorgen kam es im Ortsgebiet von Eggersdorf bei Graz (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos waren aus bislang unbekannter Ursache zusammengestoßen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz um 7.21 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache waren dort zwei Autos miteinander kollidiert. „Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt“, informiert die Feuerwehr. Nach dem Eintreffen errichteten die Einsatzkräfte zunächst den Brandschutz und sicherten die Unfallstelle ab. Anschließend reinigten sie die Fahrbahn und machten die Straße wieder für den Verkehr frei.