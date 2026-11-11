Wenn Ameisen krank werden: Warum sie plötzlich Bitteres fressen

Bittere Medizin ist nicht nur für Menschen eine Herausforderung: Auch Ameisen meiden normalerweise bestimmte Substanzen wegen ihres unangenehmen Geschmacks. Doch bei einer Erkrankung verändert sich ihr Fressverhalten. Ein Forschungsteam der Universität Graz hat herausgefunden, warum kranke Ameisen plötzlich zu einer Substanz greifen, die gesunde Tiere meiden. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Plattbrust-Wegeameise (Lasius platythorax), die auch in Österreich weit verbreitet ist. Wird sie von einem Pilz befallen, ergänzt sie ihre Nahrung mit Wasserstoffperoxid. Die Substanz wirkt desinfizierend und kann die Infektion bekämpfen. Sie kommt beispielsweise in Blattläusen und Pflanzen vor.

Gen beeinflusst den Geschmackssinn

Für gesunde Ameisen ist Wasserstoffperoxid allerdings schädlich. Wegen seines bitteren, metallischen Geschmacks meiden sie die Substanz normalerweise. Bei einer Infektion verändert sich dieses Verhalten jedoch deutlich. Die Forschenden unter der Leitung von Dalial Freitak und Jason Rissanen vom Institut für Biologie der Uni Graz stellten fest, dass sich bei erkrankten Tieren die Aktivität eines bestimmten Gens verändert: Malvolio. Dieses beeinflusst die Geschmackswahrnehmung und damit auch das Fressverhalten der Ameisen. „Es zeigte sich, dass sich die Aktivität im Gen namens Malvolio bei einer Erkrankung gravierend ändert und sich auf das Fressverhalten auswirkt“, erklärt Zoologe Jason Rissanen.

Weitere Untersuchungen geplant

Die Erbanlage Malvolio kommt auch bei anderen Tieren vor und beeinflusst deren Geschmackswahrnehmung. Dass sich die Aktivität des Gens bei einer Infektion verändert und dadurch die Aufnahme einer normalerweise gemiedenen Substanz begünstigt wird, konnte nun erstmals bei Ameisen nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachjournal „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlicht. In weiteren Untersuchungen wollen die Forschenden den molekularen Mechanismus genauer analysieren und prüfen, ob sich ähnliche Prozesse auch bei Honigbienen beobachten lassen.