Über 100 Schüler diskutieren im Kunsthaus Graz über die Zukunft der Bildung

Am 9. November stand das Kunsthaus Graz im Zeichen der steirischen Bildungspolitik: Mehr als 100 Schüler und Schülervertreter aus dem gesamten Bundesland nutzten den Bildungskongress der Landesschülervertretung Steiermark, um mit Vertretern der im Landtag vertretenen Parteien über die Zukunft des Bildungssystems zu diskutieren. Im Mittelpunkt standen Fragen aus dem Schulalltag, unterschiedliche politische Positionen und die Möglichkeit, eigene Anliegen direkt an die Politik zu richten. „Mit dem Bildungskongress haben wir gezeigt, welche Kraft entsteht, wenn über 100 engagierte junge Menschen zusammenkommen, um über ihre Zukunft zu diskutieren“, betont AHS-Landesschulsprecherin Magdalena Mayrhofer. Dass sich Vertreter der Landespolitik den Fragen der Jugendlichen gestellt hätten, sei ein wichtiges Zeichen für die Schülervertretung. „Wir wollen Bildungspolitik nicht nur mitverfolgen, sondern aktiv mitgestalten“, so Mayrhofer.

Schüler stellen Fragen, Politik bezieht Stellung

Der Kongress sollte den Jugendlichen die Möglichkeit geben, bildungspolitische Entscheidungen nicht nur aus der Distanz zu verfolgen, sondern direkt mit politischen Vertretern darüber zu sprechen. Die Teilnehmer konnten unterschiedliche Standpunkte hinterfragen und Erfahrungen aus ihrem Schulalltag einbringen. Auch Landesschülervertreter Levi Stuhlfahrer unterstrich die Bedeutung dieses direkten Austauschs: „Beim Bildungskongress wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass die Politik nicht nur über Schüler spricht, sondern direkt mit uns.“ Junge Menschen hätten klare Vorstellungen von ihrer Bildung und seien bereit, diese selbstbewusst zu vertreten.

Über 100 Teilnehmer aus der ganzen Steiermark

Schülervertreter aus unterschiedlichen Regionen und Schulformen kamen beim Kongress zusammen. Neben den Diskussionen mit den politischen Gästen bot die Veranstaltung auch Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und über Herausforderungen im Bildungssystem auszutauschen. Für die Landesschülervertretung ist die große Beteiligung ein Zeichen dafür, dass junge Menschen bei bildungspolitischen Entscheidungen mitreden wollen. „Unser Anspruch ist klar: Die Stimme der Schüler muss in der Bildungspolitik Gewicht haben – nicht nur an einem Tag, sondern bei jeder wichtigen Entscheidung“, betont BS-Landesschulsprecher Luca Dietel.

Landesschülervertretung vertritt rund 150.000 Schüler

Die Landesschülervertretung Steiermark ist die gesetzliche Interessenvertretung von rund 150.000 Schülern im Bundesland. Ihre Mitglieder werden jährlich gewählt und setzen sich auf Landesebene für bildungspolitische Anliegen ein. Mit dem Bildungskongress im Kunsthaus Graz wollte die Vertretung eine Plattform schaffen, auf der Jugendliche selbst zu Wort kommen und ihre Vorstellungen einbringen können. Die Anliegen der Schüler sollen nach Ansicht der Landesschülervertretung auch über die Veranstaltung hinaus in politische Entscheidungsprozesse einfließen.