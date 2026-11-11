Drei Samstage gratis durch Graz: Diese Öffi-Regeln gelten im Advent

In der Vorweihnachtszeit passen die Graz Linien ihr Angebot an: An drei Adventsamstagen sind viele Öffis gratis, zusätzliche Busse und Bims sollen für mehr Platz sorgen. Außerdem treten bald dauerhafte Fahrplanänderungen in Kraft.

Damit Fahrgäste in der Vorweihnachtszeit möglichst unkompliziert durch Graz kommen, verstärken die Graz Linien ab Samstag, 28. November 2026, ihr Angebot. Bis 23. Dezember kommen auf mehreren Bus- und Straßenbahnlinien zusätzliche Fahrzeuge zum Einsatz. Außerdem gibt es an drei Adventsamstagen Freifahrt auf zahlreichen städtischen Linien. Mit dem Adventfahrplan treten auch einige dauerhafte Änderungen in Kraft.

An drei Adventsamstagen sind die Öffis gratis

Am 5., 12. und 19. Dezember 2026 können Fahrgäste die städtischen Öffis in Graz kostenlos nutzen. Die Freifahrt gilt auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Liniennummern innerhalb der Zone 101 sowie auf der Schloßbergbahn. Ausgenommen sind die Nightline und die Schloßberglifte. Auch das Park-and-Ride-Angebot wird an diesen drei Samstagen angepasst: In den Anlagen beim Murpark, in Fölling und im Brauquartier kostet das 24-Stunden-P+R-Ticket jeweils sieben Euro.

Mehr Busse und Straßenbahnen im Advent

Zwischen 28. November und 23. Dezember setzen die Graz Linien auf mehreren Strecken zusätzliche Fahrzeuge ein. Auf den Buslinien 39, 63, 64 und 67 sollen zusätzliche Busse an Werktagen für stabilere Intervalle sorgen. Auch die Straßenbahnen werden verstärkt: An den Adventsamstagen und am Feiertag, dem 8. Dezember, fährt die Linie 4 zwischen 10 und etwa 18.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Dabei kommen verstärkt Flexity-Straßenbahnen zum Einsatz. Die Linie 7 verkehrt an diesen Tagen zusätzlich zwischen etwa 8.30 und 18.30 Uhr.

Dichterer Fahrplan am 8. Dezember

Der Marienfeiertag am Dienstag, dem 8. Dezember, wird bei den Graz Linien wie ein Adventsamstag behandelt. Fahrgäste können daher den dichteren Advent-Samstagsfahrplan nutzen. Das soll insbesondere den Weg in die Innenstadt zum Einkaufen erleichtern.

Neue Linienführungen und Fahrzeiten ab 28. November

Mit dem Adventfahrplan ändern sich auch die regulären Angebote mehrerer Linien. Die Linien 16 und 17 werden ab 28. November zu ganztägigen Hauptlinien und fahren künftig von Montag bis Sonntag. Die Linien 6 und 7 dienen als Verstärkerlinien an Werktagen und führen über den Hauptplatz. Die Linie 6 verbindet die Smart City über den Hauptplatz mit dem Schulzentrum St. Peter. Sie fährt montags bis freitags an Schultagen von 5.30 bis etwa 19.30 Uhr. In der Frühspitze zwischen 6.30 und 8 Uhr wird sie bis St. Peter verlängert. Die neue Endstation ist die Haltestelle „Schulzentrum St. Peter“. Die Linie 7 fährt zwischen Wetzelsdorf, Hauptplatz und LKH Med Uni. Sie ist montags bis freitags an Werktagen sowohl im Normal- als auch im Ferienfahrplan von 5.30 bis etwa 19.30 Uhr unterwegs.

Linie 52E wird eingestellt

Auch bei den Buslinien gibt es eine Änderung: Die Linie 52E zwischen Andritz und Ziegelstraße wird eingestellt. Ihre Fahrten übernimmt künftig die Linie 41E. Diese fährt von Andritz über die Ziegelstraße und den Dürrgrabenweg zurück nach Andritz. Die Strecke wird damit auch weiterhin bedient. Zusätzlich passen die Graz Linien die Anschlüsse am Jakominiplatz an. Im sogenannten 15-Minuten-Takt fahren die Linien 3 und 4 künftig jeweils zu den Minuten 03, 18, 33 und 48 ab. Die Linien 5 und 16 starten zu den Minuten 10, 25, 40 und 55. Damit sollen regelmäßige Abfahrten über den Hauptplatz und die Entlastungsstrecke möglich sein. Die Änderungen gelten montags bis freitags zwischen 19 und 20.55 Uhr, samstags zwischen 6.40 und 8.50 Uhr sowie zwischen 18 und 20.55 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 10.10 und 20.55 Uhr. Auch bei einigen Buslinien werden die Abfahrtszeiten an die neuen Straßenbahnankünfte angepasst.

Ferienfahrplan ab 24. Dezember

Ab Donnerstag, dem 24. Dezember 2026, gilt bei den Graz Linien bis einschließlich 6. Jänner 2027 der Ferienfahrplan. Am Heiligen Abend fahren Busse und Straßenbahnen zunächst nach dem Samstag-Ferienfahrplan. Ab etwa 15 Uhr gilt der Sonntagsfahrplan. Die letzten Straßenbahnen und Busse fahren am 24. Dezember um 18 Uhr vom Jakominiplatz ab. Dabei sind Anschlüsse zu den Außenlinien vorgesehen. In den Nächten vom 24. auf den 25. sowie vom 25. auf den 26. Dezember verkehren keine Nachtbusse.

Servicecenter an zwei Tagen geschlossen

Wer persönliche Anliegen hat, sollte außerdem die geänderten Öffnungszeiten beachten: Das Service Center der Graz Linien und das ServiceCenter der Verbund Linie in der Jakoministraße 1 bleiben am 24. und 31. Dezember geschlossen. Auch der Fahrgastservice im Rondeau am Jakominiplatz ist an diesen beiden Tagen nicht geöffnet.