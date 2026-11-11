Zehntausende Euro Schaden: Ex-Mitarbeiter soll Autoteile gestohlen haben

Ein Ex-Mitarbeiter zweier Kfz-Werkstätten steht im Verdacht, Fahrzeugteile und Werkzeug im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen zu haben. Die Polizei konnte einen 33-Jährigen und seinen mutmaßlichen Mittäter ausforschen.

Ein ehemaliger Angestellter zweier Kfz-Werkstätten soll über einen längeren Zeitraum Fahrzeugteile und Werkzeug gestohlen haben. Der 33-Jährige aus Graz steht im Verdacht, Diebstähle im Wert von mehreren zehntausend Euro begangen zu haben. Gemeinsam mit einem 39-jährigen mutmaßlichen Mittäter wird er nun angezeigt.

Fahrzeugteile aus Lager gestohlen

Der 33-Jährige war in einer Kfz-Werkstätte im Bezirk Graz-Umgebung beschäftigt. Zwischen Mai 2025 und März 2026 soll er im Zuge von Lagerräumungen und Umstrukturierungen verschiedene Fahrzeugteile entwendet haben. Dazu zählten unter anderem Heckklappen, Rückleuchten, Scheinwerfer und Radios. Aufgefallen sein sollen die Diebstähle, als der Mann die Teile anderen Händlern zum Verkauf anbot. Daraufhin wurde die Firma aufmerksam und die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Polizei stellt Diebesgut sicher

Beamte der Polizeiinspektion Kalsdorf und des Landeskriminalamtes Steiermark forschten den 33-Jährigen nach umfangreichen Ermittlungen aus. Bei einer Nachschau beim Wohnhaus seines mutmaßlichen 39-jährigen Mittäters aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag konnten die gestohlenen Fahrzeugteile sichergestellt werden. Das Diebesgut wurde anschließend an die betroffene Firma zurückgegeben.

Weiterer Diebstahl in Graz geklärt

Im Zuge der Ermittlungen kam außerdem ein weiterer mutmaßlicher Diebstahl ans Licht. Der 33-Jährige war auch bei einer Kfz-Werkstätte in Graz beschäftigt. Dort soll er zwischen September 2023 und Juni 2024 Werkzeuge und diverse Werkstätten-Utensilien gestohlen haben. Bei den Einvernahmen zeigten sich weder der 33-Jährige noch sein mutmaßlicher Komplize geständig. Beide werden auf freiem Fuß angezeigt.