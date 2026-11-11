Von Graz nach Belgien: Sturm-II-Trainer schließt sich Erstligist an

Der SK Sturm Graz muss eine Veränderung im Trainerteam von Sturm II verkraften: Assistenztrainer Hannes Ehrhard verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung und wechselt nach Belgien. Beim Erstligisten KV Kortrijk wird er künftig in derselben Funktion tätig sein und mit Cheftrainer Daniel Beichler zusammenarbeiten.

Ehrhard folgt Angebot aus Belgien

Ehrhard war seit Jänner 2025 Teil des Trainerteams von Sturm II und arbeitete dort als Assistent von Christoph Wurm. Zuvor sammelte er unter anderem Erfahrung als Co-Trainer beim türkischen Verein Ankaragücü sowie als Jugendtrainer bei Fortuna Düsseldorf und der TSG Hoffenheim. In Kortrijk wartet nun eine neue Aufgabe auf den Trainer. Der Verein spielt in der belgischen Jupiler Pro League und liegt aktuell am Tabellenende. Cheftrainer Daniel Beichler hatte sich laut SK Sturm besonders um die Verpflichtung Ehrhards bemüht.

Sturm bedankt sich für die Zusammenarbeit

Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt den Wechsel mit dem Wunsch des Trainers nach einer Veränderung und der Möglichkeit, in eine starke europäische erste Liga zu wechseln. „Hannes Ehrhard war in den vergangenen eineinhalb Jahren ein wichtiger Teil des Trainerteams von Sturm II, nun kam er mit dem Wunsch nach einer Veränderung und der Chance, in eine starke europäische erste Liga zu wechseln, auf uns zu“, so Parensen. Nach einer Einigung mit Kortrijk habe Sturm dem Wechsel zugestimmt. Der Verein bedanke sich für Ehrhards akribische Arbeit und seinen Einsatz. Die vakante Position im Trainerteam von Sturm II soll in den kommenden Wochen nachbesetzt werden.