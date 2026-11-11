Faschingsbeginn: Prinzenpaar stürmt Grazer Rathaus und raubt Schlüssel

Am 11. November um 11.11 Uhr beginnt traditionell die Faschingszeit. Auch in Graz wurde die närrische Saison eingeläutet: Das Faschingsprinzenpaar stürmte das Rathaus und nahm den Schlüssel in Empfang.

Mit dem Rathausschlüssel-Raub wurde heute die Faschingszeit eingeläutet. Nun regieren die Narren in Graz.

Mit dem Rathausschlüssel-Raub wurde heute die Faschingszeit eingeläutet. Nun regieren die Narren in Graz.

„Graz ahoi!“ Mit diesem traditionellen Ruf wurde am Mittwoch, dem 11. November 2026, die Faschingszeit in der steirischen Landeshauptstadt eröffnet. Kurz vor 11.11 Uhr rückten das amtierende Grazer Faschingsprinzenpaar und eine Delegation der Grazer Faschingsgilde beim Rathaus an, um symbolisch die Macht in der Stadt zu übernehmen.

Faschingsgilde stürmt das Grazer Rathaus

Gegen 10.30 Uhr begann das traditionelle Spektakel. An der Spitze der närrischen Delegation stand Scherzherzog und Gildenpräsident Walter Kribetz. Vom Rathausbalkon aus meldete sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner den Faschingsnarren entgegen. Bürgermeisterin Elke Kahr konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Kribetz ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und kommentierte die Situation mit einem lautstarken Spruch: „Was ist das für ein Hohn, wer steht heute da auf dem Balkon?“ Den symbolischen Rathausschlüssel konnte Schwentner schließlich nicht verteidigen.

©Stadt Graz/Fischer | In Graz regiert jetzt das Faschingsprinzenpaar.

Natalie I. und Christoph übernehmen das Kommando

Bis zum Aschermittwoch haben nun Natalie I., die Singende, und Christoph, der Kräftige, das närrische Sagen in Graz. Hinter den Faschingsfiguren stehen Natalie Holzner und Christopher Dengg. Beide bringen bereits Bühnenerfahrung mit: Holzner ist als Schlagersängerin bekannt, Dengg trägt den Titel „Mister Austria“. Auch Gildenpräsident Kribetz kündigte für die kommende Faschingszeit einiges an und versprach unter anderem „viele fliegende Küsse“.

„Graz ahoi“ zum Faschingsstart

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner nahm die symbolische Machtübernahme mit Humor. Sie wünschte der Faschingsgesellschaft „alles Gute und gutes Gelingen“. Die Antwort kam standesgemäß: Mit einem dreifachen „Graz ahoi!“ startete die Grazer Faschingsgilde offiziell in die närrische Zeit.